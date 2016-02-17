"المالية" تنال شهادة "الآيزو" العالمية في إدارة استمرارية الأعمال

"رفقي": الحصول عليها إضافة مهمّة لسلسلة الإنجازات المتحققة

حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO 22301:2019"، وذلك نتيجة تطبيقها المعايير اللازمة للحصول على هذه الشهادة واستيفائها جميع اشتراطاتها.

وأكد مدير عام إدارة استمرارية الأعمال في وزارة المالية محمد عبدالعزيز رفقي، أن تتويج الوزارة بهذا الاعتراف الدولي يأتي اعترافًا بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية جميع العمليات الحرجة في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

وذكر أن حصول الوزارة على "الآيزو" يُشكل إضافة مهمّة لسلسلة الإنجازات التي حققتها.

وأفاد أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى جاهزيته الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها.

يُذكر أن شهادة "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال ثالث مُنجز عالمي تُحققه الوزارة في تطبيق مواصفات المنظمة الدولية للمعايير، كما حصلت في السابق على شهادة "ISO/IEC 20000-1:2018"، وشهادة "ISO "9001:2015 مما يُسهم في تحقيق توجهات القيادة نحو تحسين سمعة ومكانة الجهات الحكومية.