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أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن السعودية وأمنها

وصفت اعتداءات الحوثيين بالشنيعة

أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين التزامها بالدفاع عن السعودية في أعقاب هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ، تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتحالفة مع إيران.

وشددت السفارة الأمريكية في السعودية على موقع "تويتر" باللغة العربية على أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترام الحياة البشرية، وتجاهُل جهود السلام"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت السفارة: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها. التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها ثابت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن السعودية وأمنها
سبق

أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين التزامها بالدفاع عن السعودية في أعقاب هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ، تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتحالفة مع إيران.

وشددت السفارة الأمريكية في السعودية على موقع "تويتر" باللغة العربية على أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترام الحياة البشرية، وتجاهُل جهود السلام"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت السفارة: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها. التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها ثابت".

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
08:46 PM

أمريكا: ملتزمون بالدفاع عن السعودية وأمنها

وصفت اعتداءات الحوثيين بالشنيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين التزامها بالدفاع عن السعودية في أعقاب هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ، تبنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المتحالفة مع إيران.

وشددت السفارة الأمريكية في السعودية على موقع "تويتر" باللغة العربية على أن "اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترام الحياة البشرية، وتجاهُل جهود السلام"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت السفارة: "إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها. التزامنا بالدفاع عن السعودية وأمنها ثابت".

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