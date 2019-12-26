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5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة

ضمن جولة رقابية شملت جميع مناطق المملكة

نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.

وزارة الطاقة وزارة التجارة والاستثمار الجمارك السعودية هيئة المواصفات المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة
سبق

نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:23 PM

5 جهات حكومية زارت 71 مستودعاً وهذه كانت الحصيلة

ضمن جولة رقابية شملت جميع مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت خمس جهات حكومية هي "وزارة الطاقة، ومنفذ الجولة الميداني وزارة التجارة، الجمارك، هيئة المواصفات، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة"، جولة رقابية استهدفت 71 مستودعاً للأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وأسفرت الجولة عن ضبط 10 مستودعات لديها مخالفات، وتم فك الحجز عن 1634 منتجاً بعد تصحيح المخالفات.

ولا تزال هناك 734 منتجاً من المضبوطات جارٍ تفكيكها إلى قطع غيار لتعذر تصحيحها، و2368 منتجاً مضبوطاً للتحقق من مدى مطابقتها.

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,858
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,506
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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