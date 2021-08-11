كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار أمين منطقة جازان بإنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة وتدوير عدد منهم في بلديات وآخرين في منصبين بالأمانة. وأنهي تكليف رؤساء بلديات القفل والعارضة والمضايا وفيفاء والدرب والداير وأبو عريش، وكُلف اثنان منهم بالعمل في الأمانة فيما تم تدوير آخرين للعمل في البلديات الباقية. وتضمن القرار أن يتم العمل به ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441.

إنهاء تكليف 7 رؤساء بلديات بجازان وتدويرهم بمناصب أخرى محمد المواسي سبق 2020-08-11 كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار أمين منطقة جازان بإنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة وتدوير عدد منهم في بلديات وآخرين في منصبين بالأمانة.



وأنهي تكليف رؤساء بلديات القفل والعارضة والمضايا وفيفاء والدرب والداير وأبو عريش، وكُلف اثنان منهم بالعمل في الأمانة فيما تم تدوير آخرين للعمل في البلديات الباقية.



وتضمن القرار أن يتم العمل به ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441 07:16 PM

إنهاء تكليف 7 رؤساء بلديات بجازان وتدويرهم بمناصب أخرى ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441





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كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار أمين منطقة جازان بإنهاء تكليف رؤساء سبع بلديات في المنطقة وتدوير عدد منهم في بلديات وآخرين في منصبين بالأمانة.



وأنهي تكليف رؤساء بلديات القفل والعارضة والمضايا وفيفاء والدرب والداير وأبو عريش، وكُلف اثنان منهم بالعمل في الأمانة فيما تم تدوير آخرين للعمل في البلديات الباقية.



وتضمن القرار أن يتم العمل به ابتداءً من تاريخ يوم الأحد الموافق 26 /12/ 1441.