"مواطن الـ16 رقم جوال".. "هيئة الاتصالات" تفاعلًا مع "سبق": ألغيناها ويمكنه التحقق

شكرت للصحيفة متابعاتها ما يتعلق بآراء المستفيدين وما يثار تجاه الخدمات

تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "مواطن في المخواة: 16 رقم جوال مسجلًا على هويتي بشركة "زين".. دون علمي"، وقدّمت شكرها لـ"سبق" ومتابعاتها.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ"سبق" قائلة: "نشكر لكم متابعتكم لما يثار تجاه الخدمات التي تقدّمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وما يتعلق بآراء المستفيدين تجاهها، وتفعيل الأدوار المهمة والحيوية لوسائل الإعلام، وتفاعلًا مع ما تم طرحه في صحيفتكم الغراء تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع شكوى المشترك المقدمة عبر موقعها الإلكتروني في حينه، ووجهت الشركة بإلغاء جميع الأرقام التي تم تأسيسها على هوية المشترك دون طلبه.

وأضاف الهيئة: "يمكن للمشترك التحقق بالاستفسار عن الأرقام المسجلة باسمه عبر خدمة (أرقامي المتاحة) عبر الموقع الرسمي للهيئة".