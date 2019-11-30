مدير التدريب التقني بمكة يهنئ القيادة بذكرى البيعة الخامسة

قال: سنوات الإنجازات المتتالية شكّلت عقوداً من العطاء والحب

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي منشآت التدريب التقني والمهني للبنين والبنات بمحافظات المنطقة، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين.

وقال: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق قيادتنا لمواصلة مسيرة البناء والنهوض الحضاري والتقدم، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته المملكة من منجزات حضارية فريدة انعكست على تنمية المجتمع، وما شيدته من قواعد متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة العطاء والخير والنماء، وبما تحقق من منجزات في ظل الدعم السخي والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإسعاد شعبها.

وأضاف "كدسه": ذكرى البيعة الخامسة ذكرى غالية على قلوبنا شهدت مسيرة خمسة أعوام حفلت بإنجازات متتالية ومشاريع تنموية عملاقة، لتشكل عقوداً من العطاء والحب والاهتمام من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين بالوطن والمواطن الذي أدرك أن بناء المواطن يشكل بحد ذاته تنمية فارتقى بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة.