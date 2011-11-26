صور.. صيادون بلا هدف يقضون على حيوانات ذات سلالات نقية في جبال تبوك

دون مراعاة لوقت التكاثر.. مهتمون عبّروا عن استيائهم من تداعيات انتشار هذه الظاهرة

حصلت "سبق" على صور لعدد من الوعول النافقة في جبال تبوك؛ نتيجة لممارسة الصيد العشوائي ومخالفة الأنظمة عن طريق بعض هواة الصيد.

وأظهرت صور الحيوانات النافقة، التي نشرها حساب رابطة تبوك الخضراء، إثر اصطيادها، لمجرد المتعة واللهو من قبل الصيادين، أنه تم قنص هذه الحيوانات ذات السلالات النقية دون مراعاة لوقت التكاثر ورغم علم الصيادين بصعوبة الوصول إليها حتى بعد صيدها نتيجة لوعورة التضاريس مما يؤدي لقتل الحيوان دون الحصول عليه لكونه وقع في مناطق وعرة يستحيل الوصول إليه فيها.

وعبّر عدد من المهتمين عن استيائهم من هذه الظاهرة، التي تعد مخالفة صريحة للقوانين التي كشفت عنها "الحياة الفطرية"، وأعربوا عن خوفهم من انقراض هذه الأنواع؛ بسبب الصيد الممنوع، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول مناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.