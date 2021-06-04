صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.
شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح بأحد المسارحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-06-04
صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
01:58 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
05:05 PM
شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح بأحد المسارحة
صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.
وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.