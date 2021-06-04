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شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح بأحد المسارحة

لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.. وتطبيق العقوبات المقررة

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح بأحد المسارحة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
01:58 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
05:05 PM

شرطة جازان: ضبط 62 امرأة في قاعة أفراح بأحد المسارحة

لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.. وتطبيق العقوبات المقررة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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3,094

صَرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمُّعٍ مخالفٍ للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأشار إلى تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، والمسؤول عن المنشأة، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.

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