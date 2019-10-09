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صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتباً في السعودية

بهدف زيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع المملكة

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني، إنه فتح مكتباً في السعودية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام مزيدٍ من الصفقات في المملكة.

وأضاف، في بيان، أن المكتب سينفّذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة، مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي؛ الذي أسّسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق "رويترز" يأتي التحرك بعد أن قال صندوق الاستثمار الروسي، إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع السعودية.

كما يتعاون الصندوق الروسي، وصندوق الاستثمارات العامة، تحت رعاية منصة الاستثمار في الطاقة الروسية - السعودية التي أُسِّست بالاشتراك مع شركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو السعودية"، ومنصة الاستثمارات السعودية - الروسية في قطاع التكنولوجيا البالغ حجمها مليار دولار.

وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً بإجمالي استثمارات تزيد على 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار الروسي و"أرامكو السعودية" أيضاً مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتباً في السعودية
سبق

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني، إنه فتح مكتباً في السعودية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام مزيدٍ من الصفقات في المملكة.

وأضاف، في بيان، أن المكتب سينفّذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة، مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي؛ الذي أسّسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق "رويترز" يأتي التحرك بعد أن قال صندوق الاستثمار الروسي، إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع السعودية.

كما يتعاون الصندوق الروسي، وصندوق الاستثمارات العامة، تحت رعاية منصة الاستثمار في الطاقة الروسية - السعودية التي أُسِّست بالاشتراك مع شركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو السعودية"، ومنصة الاستثمارات السعودية - الروسية في قطاع التكنولوجيا البالغ حجمها مليار دولار.

وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً بإجمالي استثمارات تزيد على 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار الروسي و"أرامكو السعودية" أيضاً مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:51 AM

صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتباً في السعودية

بهدف زيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على موقعه الإلكتروني، إنه فتح مكتباً في السعودية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام مزيدٍ من الصفقات في المملكة.

وأضاف، في بيان، أن المكتب سينفّذ أنشطته الاستثمارية في إطار اتفاقات قائمة ومنصات مشتركة، مثل صندوق الاستثمار الروسي السعودي؛ الذي أسّسه صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة.

ووفق "رويترز" يأتي التحرك بعد أن قال صندوق الاستثمار الروسي، إنه يستعد لزيادة عدد صفقاته الاستثمارية بشكل كبير مع السعودية.

كما يتعاون الصندوق الروسي، وصندوق الاستثمارات العامة، تحت رعاية منصة الاستثمار في الطاقة الروسية - السعودية التي أُسِّست بالاشتراك مع شركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو السعودية"، ومنصة الاستثمارات السعودية - الروسية في قطاع التكنولوجيا البالغ حجمها مليار دولار.

وقال البيان إن الجانبين وافقا على أكثر من 25 مشروعاً مشتركاً بإجمالي استثمارات تزيد على 2.5 مليار دولار في مختلف قطاعات الاقتصاد، بينما يدرس صندوق الاستثمار الروسي و"أرامكو السعودية" أيضاً مشروعات مختلفة في قطاع الخدمات النفطية.

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