شاهد.. مشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين التعبوي الخليجي بالإمارات

يهدف لتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة

شاركت قوات الأمن السعودية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وتستعرض "سبق" مجموعة من الصور لقوات الأمن السعودية خلال التمرين، الذي تشارك فيه بقوة أمنية متخصص، بهدف تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.



يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ، الموافق للعشرين من فبراير 2020م.