الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للآلية الأممية للتفتيش في اليمن

مصدر في المجلس الوزاري: الهدف زيادة تدفق الشحن التجاري

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم، تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: تم تكريس مساهمة من حوالى 4.46 مليون يورو لمدة عام.

وأضاف: الهدف هو زيادة تدفق الشحن التجاري إلى اليمن، وتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والانتشار في موانئ الحديدة والسليف ورأس عيسى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية استكهولم، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.