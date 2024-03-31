"المطلق": بعض الجهلة جعلوا القوامة نقمة وتسلُّطاً ووسيلة للقهر

قال مغرداً: هي في الحقيقة تكريم وصيانة ورعاية وليست للإذلال

انتقد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ما أطلق عليها الممارسات الخاطئة في فهم القوامة على المرأة، والتي يقع فيها بعض من وصفهم بالجهلة الذين جعلوها نقمة وتسلطاً، مؤكداً: "إنما هي في الحقيقة تكريم وصيانة ورعاية، وليست وسيلة للقهر والتسلط والإذلال".

وكتب "المطلق" تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قال فيها: "‏‫‏ما يقع فيه بعض الناس من الممارسات الخاطئة في فهم القوامة على المرأة لا يمتّ إلى حقيقة القوامة بصلة، فقد جعلها بعض الجهلة نقمة وتسلُّطاً، وإنما هي في الحقيقة تكريم وصيانة ورعاية، وليست وسيلة للقهر والتسلط والإذلال".