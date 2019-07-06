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مدير "تعليم جدة" يدشن برنامج التدريب الصيفي.. غداً

لـ 10 آلاف معلم ومعلمة ضمن 439 برنامجًا تدريبيًا

يدشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صديق خوجه، غدًا الاحد، برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجدة.

وأكد "خوجه" اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، موضحًا أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

وقال: البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، وتقام في ثمانية مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج الذين وصل عددهم أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "تعليم جدة" يدشن برنامج التدريب الصيفي.. غداً
سبق

يدشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صديق خوجه، غدًا الاحد، برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجدة.

وأكد "خوجه" اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، موضحًا أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

وقال: البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، وتقام في ثمانية مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج الذين وصل عددهم أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
04:12 PM

مدير "تعليم جدة" يدشن برنامج التدريب الصيفي.. غداً

لـ 10 آلاف معلم ومعلمة ضمن 439 برنامجًا تدريبيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صديق خوجه، غدًا الاحد، برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجدة.

وأكد "خوجه" اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، موضحًا أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الحالي بمعدل خمسة أيام في الأسبوع.

وقال: البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا، وتقام في ثمانية مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج الذين وصل عددهم أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.

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200 مليون

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