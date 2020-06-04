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"صندوق التنمية الزراعية" يقدم حزم دعم بنحو مليارين و450 مليون ريال

تمويل 33 مشروعًا وتأجيل أقساط 4398 مستفيدًا لتخفيف آثار كورونا

قدم صندوق التنمية الزراعية والبالغة حزم دعم بقيمة نحو مليارين و450 مليون ريال، في إطار مبادرات التصدي لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، مما أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لذلك على القطاع الزراعي، وعززت منظومة الأمن الغذائي.

ومنذ بداية الأزمة، حرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق إطلاق منتج خاص بـ"تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي"، بمبلغ ملياري ريال، حيث وافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 348 مليون ريال.

وركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل عدد 29 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، ما يقارب من 4395 مستفيداً وبعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

وتأتي خطوات الصندوق إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، واستمراراً لجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان الصندوق قد وجه دعوة لجميع المستفيدين بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني (http://e.adf.gov.sa) لطلب منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، كما يمكن كذلك الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.



يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.

صندوق التنمية الزراعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق التنمية الزراعية" يقدم حزم دعم بنحو مليارين و450 مليون ريال
سبق

قدم صندوق التنمية الزراعية والبالغة حزم دعم بقيمة نحو مليارين و450 مليون ريال، في إطار مبادرات التصدي لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، مما أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لذلك على القطاع الزراعي، وعززت منظومة الأمن الغذائي.

ومنذ بداية الأزمة، حرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق إطلاق منتج خاص بـ"تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي"، بمبلغ ملياري ريال، حيث وافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 348 مليون ريال.

وركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل عدد 29 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، ما يقارب من 4395 مستفيداً وبعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

وتأتي خطوات الصندوق إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، واستمراراً لجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان الصندوق قد وجه دعوة لجميع المستفيدين بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني (http://e.adf.gov.sa) لطلب منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، كما يمكن كذلك الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.



يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:21 PM

"صندوق التنمية الزراعية" يقدم حزم دعم بنحو مليارين و450 مليون ريال

تمويل 33 مشروعًا وتأجيل أقساط 4398 مستفيدًا لتخفيف آثار كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم صندوق التنمية الزراعية والبالغة حزم دعم بقيمة نحو مليارين و450 مليون ريال، في إطار مبادرات التصدي لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، مما أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لذلك على القطاع الزراعي، وعززت منظومة الأمن الغذائي.

ومنذ بداية الأزمة، حرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق إطلاق منتج خاص بـ"تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي"، بمبلغ ملياري ريال، حيث وافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 348 مليون ريال.

وركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، رصد صندوق التنمية الزراعية مبلغ 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل بالقروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل عدد 29 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، ما يقارب من 4395 مستفيداً وبعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

وتأتي خطوات الصندوق إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، واستمراراً لجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان الصندوق قد وجه دعوة لجميع المستفيدين بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني (http://e.adf.gov.sa) لطلب منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، كما يمكن كذلك الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.



يذكر أن المبادرات التي تلامس القطاعات العاملة في المجال الزراعي تأتي ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا، وتأكيداً لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.

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