"البيئة" تكرم 3 إخوة أنقذوا ذئباً سقط بخزان مياه بالدوادمي

بعد انتشار مقطع فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي

كرّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكتب الدوادمي، ثلاثة إخوة، أنقذوا ذئباً سقط داخل خزان مياه.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لـ"مشاري"، و"غازي"، و"صالح"، أبناء محمد الحبردي، وهم يبادرون بمساعدة الذئب، نال إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن سعادتهم بمساعدة الحيوان، وإطلاقه دون احتجاز أو تعذيب.

وأسهمت الجهود الميدانية لوزارة البيئة، ممثلةً بمكتب الدوادمي؛ للوصول للأشخاص الثلاثة؛ لتكريمهم وتقديم الشكر الجزيل لهم، بعد إنقاذهم الذئب الذي احتُجز بخزان المياه، وعالجوه ونقلوه إلى موطنه الأصلي.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري، أن هذا التكريم جاء لما قام به المواطنون الثلاثة من عمل جسّد أسمى المعاني الإنسانية، ويدل على وعيهم الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المملكة، وحرصهم على الرفق بالحيوان، داعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوهم.

وبيَّن "الكثيري" أن للحيوانات المفترسة ومنها "الذئاب" أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي؛ خلافاً لما يعتقده البعض، حيث أثبتت الدراسات أن انقراض هذه الحيوانات أو قتلها يضر النظام البيئي.

وأشار إلى أن لهذه الحيوانات مجموعة خدمات قيمة، أثبتتها دراسات سابقة، منها امتصاص الكربون، وإسهامها في التنوع البيئي، ومكافحة الأمراض.

وحول هذا الموضوع، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أوقات سابقة العديد من العقوبات للمخالفين لنظام الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/ 7/ 1434هـ.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان.