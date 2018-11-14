النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تكرم 3 إخوة أنقذوا ذئباً سقط بخزان مياه بالدوادمي

بعد انتشار مقطع فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي

كرّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكتب الدوادمي، ثلاثة إخوة، أنقذوا ذئباً سقط داخل خزان مياه.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لـ"مشاري"، و"غازي"، و"صالح"، أبناء محمد الحبردي، وهم يبادرون بمساعدة الذئب، نال إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن سعادتهم بمساعدة الحيوان، وإطلاقه دون احتجاز أو تعذيب.

وأسهمت الجهود الميدانية لوزارة البيئة، ممثلةً بمكتب الدوادمي؛ للوصول للأشخاص الثلاثة؛ لتكريمهم وتقديم الشكر الجزيل لهم، بعد إنقاذهم الذئب الذي احتُجز بخزان المياه، وعالجوه ونقلوه إلى موطنه الأصلي.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري، أن هذا التكريم جاء لما قام به المواطنون الثلاثة من عمل جسّد أسمى المعاني الإنسانية، ويدل على وعيهم الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المملكة، وحرصهم على الرفق بالحيوان، داعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوهم.

وبيَّن "الكثيري" أن للحيوانات المفترسة ومنها "الذئاب" أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي؛ خلافاً لما يعتقده البعض، حيث أثبتت الدراسات أن انقراض هذه الحيوانات أو قتلها يضر النظام البيئي.

وأشار إلى أن لهذه الحيوانات مجموعة خدمات قيمة، أثبتتها دراسات سابقة، منها امتصاص الكربون، وإسهامها في التنوع البيئي، ومكافحة الأمراض.

وحول هذا الموضوع، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أوقات سابقة العديد من العقوبات للمخالفين لنظام الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/ 7/ 1434هـ.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البيئة" تكرم 3 إخوة أنقذوا ذئباً سقط بخزان مياه بالدوادمي
سبق

كرّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكتب الدوادمي، ثلاثة إخوة، أنقذوا ذئباً سقط داخل خزان مياه.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لـ"مشاري"، و"غازي"، و"صالح"، أبناء محمد الحبردي، وهم يبادرون بمساعدة الذئب، نال إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن سعادتهم بمساعدة الحيوان، وإطلاقه دون احتجاز أو تعذيب.

وأسهمت الجهود الميدانية لوزارة البيئة، ممثلةً بمكتب الدوادمي؛ للوصول للأشخاص الثلاثة؛ لتكريمهم وتقديم الشكر الجزيل لهم، بعد إنقاذهم الذئب الذي احتُجز بخزان المياه، وعالجوه ونقلوه إلى موطنه الأصلي.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري، أن هذا التكريم جاء لما قام به المواطنون الثلاثة من عمل جسّد أسمى المعاني الإنسانية، ويدل على وعيهم الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المملكة، وحرصهم على الرفق بالحيوان، داعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوهم.

وبيَّن "الكثيري" أن للحيوانات المفترسة ومنها "الذئاب" أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي؛ خلافاً لما يعتقده البعض، حيث أثبتت الدراسات أن انقراض هذه الحيوانات أو قتلها يضر النظام البيئي.

وأشار إلى أن لهذه الحيوانات مجموعة خدمات قيمة، أثبتتها دراسات سابقة، منها امتصاص الكربون، وإسهامها في التنوع البيئي، ومكافحة الأمراض.

وحول هذا الموضوع، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أوقات سابقة العديد من العقوبات للمخالفين لنظام الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/ 7/ 1434هـ.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:15 PM

"البيئة" تكرم 3 إخوة أنقذوا ذئباً سقط بخزان مياه بالدوادمي

بعد انتشار مقطع فيديو لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
110

كرّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمكتب الدوادمي، ثلاثة إخوة، أنقذوا ذئباً سقط داخل خزان مياه.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لـ"مشاري"، و"غازي"، و"صالح"، أبناء محمد الحبردي، وهم يبادرون بمساعدة الذئب، نال إعجاب الكثيرين الذين عبروا عن سعادتهم بمساعدة الحيوان، وإطلاقه دون احتجاز أو تعذيب.

وأسهمت الجهود الميدانية لوزارة البيئة، ممثلةً بمكتب الدوادمي؛ للوصول للأشخاص الثلاثة؛ لتكريمهم وتقديم الشكر الجزيل لهم، بعد إنقاذهم الذئب الذي احتُجز بخزان المياه، وعالجوه ونقلوه إلى موطنه الأصلي.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالدوادمي المهندس منصور الكثيري، أن هذا التكريم جاء لما قام به المواطنون الثلاثة من عمل جسّد أسمى المعاني الإنسانية، ويدل على وعيهم الكبير وإدراكهم لأهمية حماية البيئة في المملكة، وحرصهم على الرفق بالحيوان، داعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوهم.

وبيَّن "الكثيري" أن للحيوانات المفترسة ومنها "الذئاب" أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي؛ خلافاً لما يعتقده البعض، حيث أثبتت الدراسات أن انقراض هذه الحيوانات أو قتلها يضر النظام البيئي.

وأشار إلى أن لهذه الحيوانات مجموعة خدمات قيمة، أثبتتها دراسات سابقة، منها امتصاص الكربون، وإسهامها في التنوع البيئي، ومكافحة الأمراض.

وحول هذا الموضوع، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في أوقات سابقة العديد من العقوبات للمخالفين لنظام الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/ 7/ 1434هـ.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوان، متى ما توفرت المعلومات الكافية عنه، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالرفق بالحيوان.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,535
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,821
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,367
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,411

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة