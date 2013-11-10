المملكة تنظم "منتدى الجولف السعودي" فبراير 2020

تزامنًا مع البطولة الدولية للعبة

أعلن الاتحاد السعودي للجولف، تنظيم منتدى الجولف السعودي، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، من الثاني حتى الرابع من فبراير 2020؛ حيث يشهد حضورًا عالميًّا من خبراء اللعبة.



يأتي ذلك بدعمٍ من جولف السعودية "الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من الاتحاد السعودي للجولف"، والذي يهدف إلى إنشاء بيئة نشيطة وحاضنة بصورة مستدامة للعبة على الصعيد المحلي، بما يتوافق مع رؤية 2030.



ويقام هذا الحدث ضمن الفعاليات التي تسبق انطلاق "بطولة السعودية الدولية للجولف" في نسختها الثانية، التي ستقام بدعم من "سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية"، ليتيح الفرصة للضيوف لمعرفة المزيد عن النمو السريع لرياضة الجولف في المملكة العربية السعودية.



وسيطلع الحاضرون بشكل مباشر على كيفية قيام المملكة بخطوات كبيرة في تطوير اللعبة؛ من خلال التزام جولف السعودية، بإنشاء نظام بيئي نشيط وجديد لممارسة هذه الرياضة، يقوم على خمس ركائز؛ وهي: الوصول والبنية التحتية، والأحداث، والمنتخب الوطني والأكاديميات، وحجم المشاركة الشعبية والسياحة.



وسيوفر المنتدى فرصة لجمع وتوحيد أصحاب المصلحة في تلك الرياضة، وتطوير العلاقات التجارية الرئيسة في هذا المجال.



كما يمنح منتدى الجولف السعودي، الشركات المشارِكة فرصةً فريدة للاستفادة من هذا النظام الجديد؛ حيث كان التأثير الاقتصادي لقطاع سياحة الجولف على المملكة كبيرًا، الذي أصبح أحد الاعتبارات الرئيسة لكلٍّ من الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية؛ مما يمهّد الطريق لتدشين فعاليات المنتدى للمرة الأولى هذا العام.