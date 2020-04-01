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"الصحة": استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم

ضمن مبادرة الممارس الصحي

عمل مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة على إطلاق مبادرة الممارس الصحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم؛ ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم، وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.
وتأتي تلك المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فيروس "كوفيد 19" الذي يتطلب جهداً كبيراً في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.
كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة مجتمع واعٍ التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل "جمعية التطوع الصحية أثر".
وأفاد مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار بأن المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب متطوعين صحيين، مشيراً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.
من جهته، قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية "أثر": إن حملة مجتمع واعٍ في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حياً في العاصمة الرياض، ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم
سبق

عمل مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة على إطلاق مبادرة الممارس الصحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم؛ ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم، وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.
وتأتي تلك المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فيروس "كوفيد 19" الذي يتطلب جهداً كبيراً في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.
كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة مجتمع واعٍ التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل "جمعية التطوع الصحية أثر".
وأفاد مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار بأن المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب متطوعين صحيين، مشيراً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.
من جهته، قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية "أثر": إن حملة مجتمع واعٍ في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حياً في العاصمة الرياض، ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:10 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:51 PM

"الصحة": استقطاب 78 ألف متطوع صحي وتأهيلهم

ضمن مبادرة الممارس الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عمل مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة على إطلاق مبادرة الممارس الصحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب المتطوعين الصحيين وتأهيلهم؛ ليكونوا على استعداد في حال الحاجة إليهم، وبلغ عدد المسجلين في المبادرة أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة.
وتأتي تلك المبادرة في ظل ما تشهده المملكة والعالم من أزمة بشأن فيروس "كوفيد 19" الذي يتطلب جهداً كبيراً في مجال الاهتمام الصحي والتوعوي.
كما شارك مركز التطوع الصحي في مبادرة مجتمع واعٍ التي تهدف إلى تفعيل التطوع الميداني، بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وبتنفيذ من الجمعيات الصحية المتخصصة مثل "جمعية التطوع الصحية أثر".
وأفاد مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بتار بأن المركز أطلق مبادرة ممارس صحي مستعد، وتهدف إلى استقطاب متطوعين صحيين، مشيراً إلى أن العمل التطوعي أحد أهم مبادرات وزارة الصحة تجاه مثل هذه الأحداث التي تتطلب إدارة الأزمات بعناية.
من جهته، قال الأمين العام لجمعية التطوع الصحية "أثر": إن حملة مجتمع واعٍ في الأسبوع الأول قام بتدريب خمسة آلاف متطوع عبر منصة دروب وأهلت 300 متطوع صحي ميداني قاموا بزيارة 44 حياً في العاصمة الرياض، ووزعوا أكثر من 4 آلاف حقيبة توعوية، كما أجرى أكثر من 6 ألف اتصال توعوي، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية التوعوية عبر وسائل التواصل والإعلام.

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