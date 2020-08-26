النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس مركز شعف بلقرن يرعى حفل جائزة التميز في نسختها الثامنة

ضمن فرصة نجومنا بمشروع "نشامى الحي".. قصائد وعروض مرئية

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشعف بلقرن، حفلًا لتوزيع جائزة الشعف للتميز في نسختها الثامنة للعام 1441هـ/ 1442هـ، بمقر اللجنة برعاية من رئيس مركز الشعف عبدالله بن علي بن محيا.

وألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشعف بلقرن سعيد بن يعقوب، كلمة اللجنة المنظمة، أوضح فيها آلية الترشيح للجائزة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي هذا العام ضمن فرصة نجومنا في مشروع نشامى الحي المنبثق من مبادرة نشامى عسير، التي يشرف عليها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال "ابن يعقوب": إن الجائزة انطلقت عام 1434 في نسختها الأولى؛ حيث بلغ عدد المكرّمين حتى هذه النسخة الثامنة 400 شابًّا وفتاة؛ وفي ختام كلمته شَكَر المكرمين والأهالي والداعمين وراعي الحفل، بعد ذلك ألقى نواف أحمد كلمة المكرمين.

وألقى رئيس كتابات العدل المتنقلة بمدينة جدة عبدالله بن مسفر، كلمة أهالي الشعف، ثم توالت فقرات الحفل من القصائد والعروض المرئية.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل عبدالله بن محيا كلمة شكر فيها القائمين على الجائزة، وأثنى على فكرتها، وحث الآباء على دعم وتشجيع أبنائهم ليحققوا المراتب العليا.

ثم قام رئيس المركز بتكريم المحتفى بهم من البنين والبنات الذين انطبقت عليهم شروط الجائزة في فروعها الثمانية وهي: الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير، وتقدير ممتاز في الدبلوم العالي، وتقدير ممتاز في العلوم العسكرية، وتقدير ممتاز في شهادة البكالوريوس، ومعدل تراكمي أكثر من 98% لشهادة الثانوية، وتحقيق مركز متقدم على مستوى المنقطة أو المملكة، وتأليف كتاب معترف به من دار نشر معتبرة.

حضر الحفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي ببلقرن نيابةً عن مدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة ونائب قبائل شعف بلقرن الشيخ محمد بن سعيد بن مسلي، ورؤساء لجان التنمية بالمحافظة، وعدد من الوجهاء والأعيان والأهالي.

بلقرن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس مركز شعف بلقرن يرعى حفل جائزة التميز في نسختها الثامنة
سبق

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشعف بلقرن، حفلًا لتوزيع جائزة الشعف للتميز في نسختها الثامنة للعام 1441هـ/ 1442هـ، بمقر اللجنة برعاية من رئيس مركز الشعف عبدالله بن علي بن محيا.

وألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشعف بلقرن سعيد بن يعقوب، كلمة اللجنة المنظمة، أوضح فيها آلية الترشيح للجائزة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي هذا العام ضمن فرصة نجومنا في مشروع نشامى الحي المنبثق من مبادرة نشامى عسير، التي يشرف عليها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال "ابن يعقوب": إن الجائزة انطلقت عام 1434 في نسختها الأولى؛ حيث بلغ عدد المكرّمين حتى هذه النسخة الثامنة 400 شابًّا وفتاة؛ وفي ختام كلمته شَكَر المكرمين والأهالي والداعمين وراعي الحفل، بعد ذلك ألقى نواف أحمد كلمة المكرمين.

وألقى رئيس كتابات العدل المتنقلة بمدينة جدة عبدالله بن مسفر، كلمة أهالي الشعف، ثم توالت فقرات الحفل من القصائد والعروض المرئية.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل عبدالله بن محيا كلمة شكر فيها القائمين على الجائزة، وأثنى على فكرتها، وحث الآباء على دعم وتشجيع أبنائهم ليحققوا المراتب العليا.

ثم قام رئيس المركز بتكريم المحتفى بهم من البنين والبنات الذين انطبقت عليهم شروط الجائزة في فروعها الثمانية وهي: الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير، وتقدير ممتاز في الدبلوم العالي، وتقدير ممتاز في العلوم العسكرية، وتقدير ممتاز في شهادة البكالوريوس، ومعدل تراكمي أكثر من 98% لشهادة الثانوية، وتحقيق مركز متقدم على مستوى المنقطة أو المملكة، وتأليف كتاب معترف به من دار نشر معتبرة.

حضر الحفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي ببلقرن نيابةً عن مدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة ونائب قبائل شعف بلقرن الشيخ محمد بن سعيد بن مسلي، ورؤساء لجان التنمية بالمحافظة، وعدد من الوجهاء والأعيان والأهالي.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:59 AM

رئيس مركز شعف بلقرن يرعى حفل جائزة التميز في نسختها الثامنة

ضمن فرصة نجومنا بمشروع "نشامى الحي".. قصائد وعروض مرئية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
0
647

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشعف بلقرن، حفلًا لتوزيع جائزة الشعف للتميز في نسختها الثامنة للعام 1441هـ/ 1442هـ، بمقر اللجنة برعاية من رئيس مركز الشعف عبدالله بن علي بن محيا.

وألقى رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بشعف بلقرن سعيد بن يعقوب، كلمة اللجنة المنظمة، أوضح فيها آلية الترشيح للجائزة؛ مشيرًا إلى أن الجائزة تأتي هذا العام ضمن فرصة نجومنا في مشروع نشامى الحي المنبثق من مبادرة نشامى عسير، التي يشرف عليها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وقال "ابن يعقوب": إن الجائزة انطلقت عام 1434 في نسختها الأولى؛ حيث بلغ عدد المكرّمين حتى هذه النسخة الثامنة 400 شابًّا وفتاة؛ وفي ختام كلمته شَكَر المكرمين والأهالي والداعمين وراعي الحفل، بعد ذلك ألقى نواف أحمد كلمة المكرمين.

وألقى رئيس كتابات العدل المتنقلة بمدينة جدة عبدالله بن مسفر، كلمة أهالي الشعف، ثم توالت فقرات الحفل من القصائد والعروض المرئية.

عقب ذلك ألقى راعي الحفل عبدالله بن محيا كلمة شكر فيها القائمين على الجائزة، وأثنى على فكرتها، وحث الآباء على دعم وتشجيع أبنائهم ليحققوا المراتب العليا.

ثم قام رئيس المركز بتكريم المحتفى بهم من البنين والبنات الذين انطبقت عليهم شروط الجائزة في فروعها الثمانية وهي: الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير، وتقدير ممتاز في الدبلوم العالي، وتقدير ممتاز في العلوم العسكرية، وتقدير ممتاز في شهادة البكالوريوس، ومعدل تراكمي أكثر من 98% لشهادة الثانوية، وتحقيق مركز متقدم على مستوى المنقطة أو المملكة، وتأليف كتاب معترف به من دار نشر معتبرة.

حضر الحفل مدير مكتب الضمان الاجتماعي ببلقرن نيابةً عن مدير مركز التنمية الاجتماعية ببيشة ونائب قبائل شعف بلقرن الشيخ محمد بن سعيد بن مسلي، ورؤساء لجان التنمية بالمحافظة، وعدد من الوجهاء والأعيان والأهالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة