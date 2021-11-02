وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف

شاهد وحدات القياس والتشخيص والسمع والكلام والإرشاد الأسري والتدريب

قام وفد من إدارة التربية الخاصة بنين بتعليم الأحساء بزيارة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين.

وكان الفريق الزائر قد قام برئاسة مدير إدارة التربية الخاصة بالأحساء محمد الأحمد وعدد من المشرفين على مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة بالطائف، بحضور مدير المركز خالد عسيري، ومدير إدارة التربية الخاصة للبنين بالطائف سلطان الثقفي؛ على خدمات التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اطلع الفريق الزائر على أقسام المركز التي تضم وحدة القياس والتشخيص، ووحدة صعوبات التعلم المسائي، ووحدة السمع والكلام، ووحدة الإرشاد الأسري، ووحدة التدريب والتطوير.

ونقل "الأحمد" شكر وتقدير مدير عام تعليم الأحساء إلى مدير عام التعليم بالطائف، ومنوهًا بالجهود المبذولة بتعليم الطائف للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومثمنًا لإدارة التربية الخاصة - بنين - جهودها المبذولة تجاه هذه الفئة الغالية على الجميع.

فيما أكد مدير إدارة التربية الخاصة بالطائف على أهمية تبادل الزيارات بين الإدارات من أجل تبادل الخبرات والمعارف، مقدمًا شكره وتقديره لتعليم الأحساء على زيارتهم والتعرف عن قرب على خدمات مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.