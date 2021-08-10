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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "طالبان" تسيطر على 65% من أفغانستان

اتّهم الحركة بعدم الوفاء بوعدها بالسعي لتحقيق السلام

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "طالبان" تسيطر على 65% من أفغانستان
سبق

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:54 PM

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: "طالبان" تسيطر على 65% من أفغانستان

اتّهم الحركة بعدم الوفاء بوعدها بالسعي لتحقيق السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,204

أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم "الثلاثاء"، بأن حركة طالبان الأفغانية أصبحت تسيطر الآن على 65 في المئة من أراضي البلاد.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن "طالبان" تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول أن الحركة لم تفِ بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضًا خصبة للمخدرات أو مصدرًا لتدفق هائل للمهاجرين.

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