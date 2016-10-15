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"حرفية مكة" توقع مذكرة تعاون خيري مع جمعية البر بخليص

يأتي للاستفادة من برنامج التأهيل المهني لبنك التنمية

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى القرشي، الثلاثاء؛ مذكرة تعاون وتكامل خيري، مع عضو مجلس إدارة جمعية البر بخليص، المشرف على التدريب والأسر المنتجة، اللواء عادل محمد الشيخ.

وقال المتحدث باسم "حرفية مكة" فيصل حلبي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار ترحيب جمعية الأيدي الحرفية، بانضمام القطاعين الحكومي والخيري المعنيين بالأسر المنتجة والحرفيات في المنطقة وجميع محافظاتها لبرنامج التكامل الخيري، والذي أطلقته الجمعية لتوقيع مذكرات التعاون والتكامل الخيري، ويعود بالنفع على الأسر المكفولة، تحت إشراف مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

كما يأتي للاستفادة من برنامج التأهيل المهني والحرفي للنساء، بدعم من راعي التأهيل الوحيد الحصري، بنك التنمية الاجتماعية، والذي يستهدف 460 سيدة سعودية، ومن يعامل كالسعوديين بموجب نظام العمل، بمنهجية التدريب حد الإتقان، في 21 برنامجًا تدريبيًا المنتهي بتأسيس مشروع متناهي الصغر، في "مَكَّة الْمُكَرَّمَةِ، جدَّة، الطَّائِف"، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة وهي: "الْقُنْفُذَة، الْجُمُوم، رَابِغ، الليث، خليص، أضم، تربة، الخرمة، رنية، الكامل، العرضيات، المويه، ميسان، بحرة".

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"حرفية مكة" توقع مذكرة تعاون خيري مع جمعية البر بخليص
سبق

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى القرشي، الثلاثاء؛ مذكرة تعاون وتكامل خيري، مع عضو مجلس إدارة جمعية البر بخليص، المشرف على التدريب والأسر المنتجة، اللواء عادل محمد الشيخ.

وقال المتحدث باسم "حرفية مكة" فيصل حلبي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار ترحيب جمعية الأيدي الحرفية، بانضمام القطاعين الحكومي والخيري المعنيين بالأسر المنتجة والحرفيات في المنطقة وجميع محافظاتها لبرنامج التكامل الخيري، والذي أطلقته الجمعية لتوقيع مذكرات التعاون والتكامل الخيري، ويعود بالنفع على الأسر المكفولة، تحت إشراف مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

كما يأتي للاستفادة من برنامج التأهيل المهني والحرفي للنساء، بدعم من راعي التأهيل الوحيد الحصري، بنك التنمية الاجتماعية، والذي يستهدف 460 سيدة سعودية، ومن يعامل كالسعوديين بموجب نظام العمل، بمنهجية التدريب حد الإتقان، في 21 برنامجًا تدريبيًا المنتهي بتأسيس مشروع متناهي الصغر، في "مَكَّة الْمُكَرَّمَةِ، جدَّة، الطَّائِف"، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة وهي: "الْقُنْفُذَة، الْجُمُوم، رَابِغ، الليث، خليص، أضم، تربة، الخرمة، رنية، الكامل، العرضيات، المويه، ميسان، بحرة".

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
05:11 PM

"حرفية مكة" توقع مذكرة تعاون خيري مع جمعية البر بخليص

يأتي للاستفادة من برنامج التأهيل المهني لبنك التنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى القرشي، الثلاثاء؛ مذكرة تعاون وتكامل خيري، مع عضو مجلس إدارة جمعية البر بخليص، المشرف على التدريب والأسر المنتجة، اللواء عادل محمد الشيخ.

وقال المتحدث باسم "حرفية مكة" فيصل حلبي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار ترحيب جمعية الأيدي الحرفية، بانضمام القطاعين الحكومي والخيري المعنيين بالأسر المنتجة والحرفيات في المنطقة وجميع محافظاتها لبرنامج التكامل الخيري، والذي أطلقته الجمعية لتوقيع مذكرات التعاون والتكامل الخيري، ويعود بالنفع على الأسر المكفولة، تحت إشراف مكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

كما يأتي للاستفادة من برنامج التأهيل المهني والحرفي للنساء، بدعم من راعي التأهيل الوحيد الحصري، بنك التنمية الاجتماعية، والذي يستهدف 460 سيدة سعودية، ومن يعامل كالسعوديين بموجب نظام العمل، بمنهجية التدريب حد الإتقان، في 21 برنامجًا تدريبيًا المنتهي بتأسيس مشروع متناهي الصغر، في "مَكَّة الْمُكَرَّمَةِ، جدَّة، الطَّائِف"، وعدد من المحافظات التابعة للمنطقة وهي: "الْقُنْفُذَة، الْجُمُوم، رَابِغ، الليث، خليص، أضم، تربة، الخرمة، رنية، الكامل، العرضيات، المويه، ميسان، بحرة".

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