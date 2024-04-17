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كوريا الجنوبية: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 10635.. ورفع الحجر الصحي عن 7829 شخصاً

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 10635 حالة.

وأفادت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن 14 حالة من الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج، في حين كانت 3 حالات مرتبطة بانتقال العدوى داخلياً، فيما بلغ عدد الوفيات 230 حالة.

ورفعت السلطات الحجر الصحي عن 7829 شخصاً، بزيادة 72 شخصاً عن اليوم السابق، بعد تماثلهم للشفاء، بينما تراجع عدد المصابين الذين يخضعون حالياً للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 51 شخصاً ليصل إلى 2576 شخصاً.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 10635 حالة.

وأفادت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن 14 حالة من الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج، في حين كانت 3 حالات مرتبطة بانتقال العدوى داخلياً، فيما بلغ عدد الوفيات 230 حالة.

ورفعت السلطات الحجر الصحي عن 7829 شخصاً، بزيادة 72 شخصاً عن اليوم السابق، بعد تماثلهم للشفاء، بينما تراجع عدد المصابين الذين يخضعون حالياً للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 51 شخصاً ليصل إلى 2576 شخصاً.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:59 PM

كوريا الجنوبية: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات 10635.. ورفع الحجر الصحي عن 7829 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية، اليوم، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل عدد الإصابات إلى 10635 حالة.

وأفادت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن 14 حالة من الإصابات الجديدة كانت وافدة من الخارج، في حين كانت 3 حالات مرتبطة بانتقال العدوى داخلياً، فيما بلغ عدد الوفيات 230 حالة.

ورفعت السلطات الحجر الصحي عن 7829 شخصاً، بزيادة 72 شخصاً عن اليوم السابق، بعد تماثلهم للشفاء، بينما تراجع عدد المصابين الذين يخضعون حالياً للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 51 شخصاً ليصل إلى 2576 شخصاً.

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