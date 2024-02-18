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كأس العرب: "الأخضر السعودي الشابّ" يحقّق فوزًا برباعية على فلسطين

حقّق المنتخب السعودي فوزًا برباعية دون ردّ، على حساب نظيره الفلسطيني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد.


وأنهى "الأخضر" الشوط الأول متقدّمًا بهدف دون ردّ حمل توقيع اللاعب محمد مران، في الدقيقة 24 من زمن وأحداث اللقاء.

وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه، ثم عاد مران ليعزّز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقتين 56 و65.

واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع الأخضر السعودي رصيده لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر مساء اليوم الثلاثاء.

بطولة كأس العرب المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس العرب: "الأخضر السعودي الشابّ" يحقّق فوزًا برباعية على فلسطين
سبق

حقّق المنتخب السعودي فوزًا برباعية دون ردّ، على حساب نظيره الفلسطيني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد.


وأنهى "الأخضر" الشوط الأول متقدّمًا بهدف دون ردّ حمل توقيع اللاعب محمد مران، في الدقيقة 24 من زمن وأحداث اللقاء.

وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه، ثم عاد مران ليعزّز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقتين 56 و65.

واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع الأخضر السعودي رصيده لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر مساء اليوم الثلاثاء.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
07:28 PM

كأس العرب: "الأخضر السعودي الشابّ" يحقّق فوزًا برباعية على فلسطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حقّق المنتخب السعودي فوزًا برباعية دون ردّ، على حساب نظيره الفلسطيني، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم؛ وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد.


وأنهى "الأخضر" الشوط الأول متقدّمًا بهدف دون ردّ حمل توقيع اللاعب محمد مران، في الدقيقة 24 من زمن وأحداث اللقاء.

وأضاف حسين العلي الهدف الثاني لفريقه، ثم عاد مران ليعزّز تقدم منتخب السعودية بهدف ثالث في الدقيقتين 56 و65.

واختتم مران رباعية فريقه بهدف شخصي ثالث له في الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

ورفع الأخضر السعودي رصيده لـ3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، لحين انتهاء مباراة الجزائر ومصر مساء اليوم الثلاثاء.

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