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اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:34 PM

اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.

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