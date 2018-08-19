عسير.. انطلاق الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات الأيتام

يضم 200 مشارك من 15 جمعية رعاية أيتام بالمملكة

افتتح مدير عام جمعية "آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير الدكتور سعد آل عمرو، صباح اليوم، حفل انطلاق فعاليات الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، على مسرح جامعة الملك خالد بمقرها الرئيسي "قريقر"، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير.

ويشهد الأولمبياد مشاركة أكثر من 200 منافس من 15 جمعية من مختلف مناطق المملكة، في ثماني منافسات ثقافية ورياضية.

ورحّب "آل عمرو" بالمشاركين والمنسقين والمشرفين من مختلف الجمعيات، شاكرًا لأمير منطقة عسير رعايته الكريمة لهذا الأولمبياد، ودعمه ومتابعته لكل أنشطة وفعاليات الجمعية، كما وجّه شكره للشريك الاستراتيجي جامعة الملك خالد، على استضافة الأولمبياد وتهيئة مكان إقامة فعالياته ولكل الشركاء والرعاة المشاركين.

وقال: جمعيات رعاية الأيتام لم تعد مكانًا للرعاية التقليدية فقط؛ لافتًا إلى أنه وبفضل توجيه قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة، نهجت هذه الجمعيات منهج بناء وتنمية الإنسان.

وأضاف: بدأت كل جمعية في إنشاء مبادرات نوعية وليس هذا الأولمبياد إلا مبادرة بدأتها جمعية "آباء" العام الماضي، وتعمل على تفعيلها بشكل دوري.

وأردف: الجمعية ستعمل مع جامعة الملك خالد على تطوير نسخ الأولمبياد القادمة، ولن تستغني عن آراء وتطلعات الجمعيات المشاركة من مختلف مناطق المملكة.

وشاهد حضور حفل التدشين عرضًا مرئيًّا تناول أهم أهداف جمعية "آباء" والأنشطة والفعاليات التي تنظمها، إضافة إلى رؤيتها ورسالتها، وكذلك أهدافها وتطلعاتها من خلال إقامتها للأولمبياد.

وتتمثل جمعيات رعاية الأيتام المشاركة في الأولمبياد في جمعية: "كهاتين، وإنسان، وتراؤف، وكافل، وآباء"، إضافة إلى جمعية "أبناء، وبناء، ورواق، ورفقاء، ورأفة"، وكذلك جمعية "أكناف، والرس، وأبطال، وأيتام جدة، وأيتام الجبيل".

وفي مجال منافسات الأولمبياد الوطني الثاني، يتنافس المشاركون في الجانب الثقافي في أربعة محاور تشمل: (أعذب تلاوة، والإلقاء، والمسابقة الثقافية، والمسرح لك)، ويشمل الجانب الرياضي أربع مسابقات في تنس الطاولة، والسباحة، وسباق الجري، وكرة القدم.

يُذكر أن فعاليات الأولمبياد تقام خلال فترتين صباحية ومسائية، بمقر جامعة الملك خالد الرئيسي؛ اعتبارًا من صباح اليوم حتى مساء يوم الجمعة الـ22 من شهر ذي الحجة الجاري.