"الغذاء والدواء": مخالفة طريقة تحضير تناول المساحيق الغذائية الجافة قد يسبب الوفاة

الهيئة شددت على ضرورة مراعاة بطاقة المنتج الغذائية والانتباه للتحذيرات حال وجودها

شددت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة اتباع الإرشادات وطريقة التحضير الصحيحة لتناول المساحيق الغذائية الجافة؛ لتجنب التعرض للعديد من المشاكل الصحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن المساحيق الغذائية الجافة هي الحليب الجاف ومكملات البروتينات والعصائر وغيرها، وتحتوي على تركيزات عالية من البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره.

وأضافت أنه يمكن تناولها عن طرق اتباع الإرشادات وطريقة التحضير المدونة على البطاقة الغذائية ومراعاة التحذيرات حال وجودها.

وتابعت الهيئة أن استخدام هذه المواد بشكل خاطئ؛ كاستخدامها دون إضافة الماء؛ يعرّض للكثير من المشكلات الصحية، وقد يسبب الاختناق والوفاة.