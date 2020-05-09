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بالفيديو.. شاهد كيف انقلبت "جيب رانغلر" أثناء اختبار السلامة

للمرة الأولى في اختبار التصادم

أخضع معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة سيارة جيب رانغلر 2019 للاختبار، حيث انقلبت السيارة على جانبها في اختبار التصادم الأمامي الجزئي من ناحية السائق.

وحسب موقع CNN بالعربية، حصلت سيارة رانغلر على تصنيف هامشي في اختبار معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة (IIHS)؛ لأنها انقلبت على جانبها.

وهذا الاختبار يركز على جانبين من جوانب السلامة؛ وهما مدى جودة حماية السيارة لركابها في حادث التصادم، وتجنب الاصطدام والتخفيف منه، وذلك من خلال التكنولوجيا التي يمكن أن تمنع الاصطدام أو تقلل من شدته.

ويمكن أن يؤدي انقلاب السيارة متوسطة الحجم إلى حوادث تقود إلى خروج السائق والركاب من المركبة.

وقال معهد السلامة: هذه هي المرة الأولى التي تنقلب فيها مركبة في اختبار التصادم.

وينطبق التصنيف الهامشي لهذا الاختبار، على كل من طرازي رانغلر 2019 و2020.

وحصلت رانغلر على تقييمات جيدة في 4 اختبارات تصادم أخرى.

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بالفيديو.. شاهد كيف انقلبت "جيب رانغلر" أثناء اختبار السلامة
سبق

أخضع معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة سيارة جيب رانغلر 2019 للاختبار، حيث انقلبت السيارة على جانبها في اختبار التصادم الأمامي الجزئي من ناحية السائق.

وحسب موقع CNN بالعربية، حصلت سيارة رانغلر على تصنيف هامشي في اختبار معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة (IIHS)؛ لأنها انقلبت على جانبها.

وهذا الاختبار يركز على جانبين من جوانب السلامة؛ وهما مدى جودة حماية السيارة لركابها في حادث التصادم، وتجنب الاصطدام والتخفيف منه، وذلك من خلال التكنولوجيا التي يمكن أن تمنع الاصطدام أو تقلل من شدته.

ويمكن أن يؤدي انقلاب السيارة متوسطة الحجم إلى حوادث تقود إلى خروج السائق والركاب من المركبة.

وقال معهد السلامة: هذه هي المرة الأولى التي تنقلب فيها مركبة في اختبار التصادم.

وينطبق التصنيف الهامشي لهذا الاختبار، على كل من طرازي رانغلر 2019 و2020.

وحصلت رانغلر على تقييمات جيدة في 4 اختبارات تصادم أخرى.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
05:33 PM

بالفيديو.. شاهد كيف انقلبت "جيب رانغلر" أثناء اختبار السلامة

للمرة الأولى في اختبار التصادم

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
15,916

أخضع معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة سيارة جيب رانغلر 2019 للاختبار، حيث انقلبت السيارة على جانبها في اختبار التصادم الأمامي الجزئي من ناحية السائق.

وحسب موقع CNN بالعربية، حصلت سيارة رانغلر على تصنيف هامشي في اختبار معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة (IIHS)؛ لأنها انقلبت على جانبها.

وهذا الاختبار يركز على جانبين من جوانب السلامة؛ وهما مدى جودة حماية السيارة لركابها في حادث التصادم، وتجنب الاصطدام والتخفيف منه، وذلك من خلال التكنولوجيا التي يمكن أن تمنع الاصطدام أو تقلل من شدته.

ويمكن أن يؤدي انقلاب السيارة متوسطة الحجم إلى حوادث تقود إلى خروج السائق والركاب من المركبة.

وقال معهد السلامة: هذه هي المرة الأولى التي تنقلب فيها مركبة في اختبار التصادم.

وينطبق التصنيف الهامشي لهذا الاختبار، على كل من طرازي رانغلر 2019 و2020.

وحصلت رانغلر على تقييمات جيدة في 4 اختبارات تصادم أخرى.

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