"الجوف" تستعد لزيارة الملك بمئات المشاركات والتصاميم وفريق من 40 إعلامياً وإعلامية

عشرات العبارات والقصائد والأعمال الترحيبية استقبلها وصمّمها الفريق المتخصص

بدأت منطقة الجوف تستعد لزيارة خادم الحرمين الشريفين، بأكثر من 200 عمل فني ووطني ومئات المشاركات يتم تصميمها منذ أكثر من أسبوع وجميعها يُحاكي زيارة الملك للمنطقة، وتاريخ المنطقة ومحافظاتها.

وقام بتصميم الأعمال فريق إعلامي مكوّن من 40 عضواً ما بين إعلامي ومصّمم ومنتج من الشباب والفتيات يمثلون محافظات المنطقة ومن إمارة المنطقة، بالإضافة لاستقباله عشرات الأعمال والمشاركات الأخرى التي تحمل الهوية الإعلامية لزيارات خادم الحرمين الشريفين لعدد من مناطق المملكة، والتي يستعد لإطلاقها الفريق الإعلامي الخاص بتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المرتقبة لمنطقة الجوف خلال الأيام القادمة.

وبدأ الفريق الإعلامي مبكراً بالإعداد إعلامياً لهذه الزيارة التاريخية بأعمال ومشاركات تنوعت ما بين صور وفيديو وقصائد شعرية وأناشيد وكلمات ورسائل وطنية وترحيبية تتناول هذه الزيارة وتاريخ المنطقة ومحافظاتها، وذلك وفق توجيهات واهتمام أمير المنطقة ونائبه في بدل الجهود والاستعدادات لاستقبال ضيف المنطقة الكبير.

ويعمل الفريق الإعلامي منذ أكثر من أسبوع على استقبال وتصميم المشاركات الخاصة به ومن المواطنين والشعراء والإعلاميين والجهات الحكومية بكل المدن والمراكز والقرى بالمنطقة؛ وذلك بهدف تنظيم المشاركات ونشرها على نحو يليق بهذه الزيارة التاريخية لملك الحزم وقائد هذا الوطن الكبير، حيث خصّص عدداً من الحسابات الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعي لنشر المشاركات التي يصممها أو يتلقّاها الفريق قبل وأثناء الزيارة ومنها حسابه على موقع "تويتر" (salman_inaljouf@).

ودعا رئيس الفريق الإعلامي "جميل فرحان" أبناء وبنات المنطقة المشاركة بالتعبير عن مشاعرهم بهذه الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة لجوف من خلال إرسال مشاركاتهم على حسابات الفريق المعلنة وعبر هاشتاق الزيارة (#الملك_سلمان_في_الجوف).

كما ذكر أنه بإمكان أبناء المنطقة من المغتربين خارجها والمرابطين بالحد الجنوبي من جنودها البواسل التعبير عن مشاعرهم بإرسال مشاركاتهم عبر الرقم (00966556243999) أو إلى أحد أعضاء الفريق شاكراً الجميع على جهودهم وتفاعلهم الكبير والمبكّر مع هذه الزيارة الميمونة، والتي تؤكد ترابط وولاء المواطنين بمنطقة الجوف وكل مناطق المملكة مع قيادتهم ووطنهم.