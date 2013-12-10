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"السواحة": ميزانية عام 2020 حافز لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة

رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020 التي تعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة وتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.

وأضاف، في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة، أن ميزانية عام 2020 حافزٌ لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال "يحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وتمكين لا محدودين من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لتأسيس ركائز رقمية لبناء وتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر؛ الأمر الذي انعكس على تطور القطاع وتحقيق الريادة والتميز لوطننا الغالي في شتى المجالات".

عبدالله السواحة ميزانية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السواحة": ميزانية عام 2020 حافز لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة
سبق

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020 التي تعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة وتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.

وأضاف، في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة، أن ميزانية عام 2020 حافزٌ لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال "يحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وتمكين لا محدودين من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لتأسيس ركائز رقمية لبناء وتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر؛ الأمر الذي انعكس على تطور القطاع وتحقيق الريادة والتميز لوطننا الغالي في شتى المجالات".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:19 AM

"السواحة": ميزانية عام 2020 حافز لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة

رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020 التي تعبّر عن رؤية حكيمة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة -أيّدها الله- على تمكين واستدامة اقتصاد المملكة وتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة الوطن، وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.

وأضاف، في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة، أن ميزانية عام 2020 حافزٌ لمواصلة مسيرة البناء والنماء لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال "يحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم وتمكين لا محدودين من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- لتأسيس ركائز رقمية لبناء وتمكين حاضر مترابط ومستقبل مبتكر؛ الأمر الذي انعكس على تطور القطاع وتحقيق الريادة والتميز لوطننا الغالي في شتى المجالات".

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