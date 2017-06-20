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لاعبو منتخب الكاميرون يرفضون المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.. تنطلق غداً

بسبب تأخر صرف مكافأة قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب

ذكرت صحيفَة "أفريكا سبور" اليوم، أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق غداً الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة رصدت لهم تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون يشترطون استلام كامل مستحقاتهم المادية للمشاركة في البطولة القارية، طبقاً لـموقع "ارتي" الروسي.

وتنص قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على ضرورة أن تصل المنتخبات قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة لها، وسيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميروني حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية على الاتحاد الكاميروني للعبة.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غداً الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لاعبو منتخب الكاميرون يرفضون المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.. تنطلق غداً
سبق

ذكرت صحيفَة "أفريكا سبور" اليوم، أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق غداً الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة رصدت لهم تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون يشترطون استلام كامل مستحقاتهم المادية للمشاركة في البطولة القارية، طبقاً لـموقع "ارتي" الروسي.

وتنص قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على ضرورة أن تصل المنتخبات قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة لها، وسيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميروني حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية على الاتحاد الكاميروني للعبة.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غداً الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:06 PM

لاعبو منتخب الكاميرون يرفضون المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.. تنطلق غداً

بسبب تأخر صرف مكافأة قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفَة "أفريكا سبور" اليوم، أن لاعبي المنتخب الكاميروني يرفضون السفر إلى مصر لخوض بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق غداً الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم المدرب الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكافأة رصدت لهم تبلغ قيمتها 30 ألف يورو لكل لاعب.

وحسب الصحيفة، فاللاعبون يشترطون استلام كامل مستحقاتهم المادية للمشاركة في البطولة القارية، طبقاً لـموقع "ارتي" الروسي.

وتنص قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على ضرورة أن تصل المنتخبات قبل 5 أيام على الأقل من أول مباراة لها، وسيلتقي منتخب الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميروني حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية على الاتحاد الكاميروني للعبة.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، والتي تستضيفها مصر، غداً الجمعة وتستمر لغاية 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

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