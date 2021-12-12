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"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

حادثة مروعة باليمن.. أسد يلتهم ذراع طفلة بسبب صورة

في حادثة مأساوية مروعة، فقدت طفلة يمنية ذراعها، حين هاجمها أسد وهي تقف بجواره من أجل قيام والدها بالتقاط صورة لها في حديقة الحيوانات، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ذهبت الطفلة اليمنية، دنيا إدريس حمود، عمرها عامًا، مع والدها الي حديقة الحيوانات، بمحافظة إب، وعندما كانت الطفلة تلعب مع الأسد ووالدها مشغول بالتقاط صورة تذكارية لها مع الأسد، حدث ما لم يتوقعه.

وقالت مصادر محلية، إن الأسد هاجم الطفلة "دنيا"، عندما أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، والذي قام بقضم يدها، حسب موقع "يمن مونيتور".

وجرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد.

وحمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع

شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.

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حادثة مروعة باليمن.. أسد يلتهم ذراع طفلة بسبب صورة
سبق

في حادثة مأساوية مروعة، فقدت طفلة يمنية ذراعها، حين هاجمها أسد وهي تقف بجواره من أجل قيام والدها بالتقاط صورة لها في حديقة الحيوانات، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ذهبت الطفلة اليمنية، دنيا إدريس حمود، عمرها عامًا، مع والدها الي حديقة الحيوانات، بمحافظة إب، وعندما كانت الطفلة تلعب مع الأسد ووالدها مشغول بالتقاط صورة تذكارية لها مع الأسد، حدث ما لم يتوقعه.

وقالت مصادر محلية، إن الأسد هاجم الطفلة "دنيا"، عندما أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، والذي قام بقضم يدها، حسب موقع "يمن مونيتور".

وجرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد.

وحمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع

شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:00 PM

حادثة مروعة باليمن.. أسد يلتهم ذراع طفلة بسبب صورة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
7,604

في حادثة مأساوية مروعة، فقدت طفلة يمنية ذراعها، حين هاجمها أسد وهي تقف بجواره من أجل قيام والدها بالتقاط صورة لها في حديقة الحيوانات، بمحافظة إب وسط اليمن.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد ذهبت الطفلة اليمنية، دنيا إدريس حمود، عمرها عامًا، مع والدها الي حديقة الحيوانات، بمحافظة إب، وعندما كانت الطفلة تلعب مع الأسد ووالدها مشغول بالتقاط صورة تذكارية لها مع الأسد، حدث ما لم يتوقعه.

وقالت مصادر محلية، إن الأسد هاجم الطفلة "دنيا"، عندما أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، والذي قام بقضم يدها، حسب موقع "يمن مونيتور".

وجرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد.

وحمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع

شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.

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