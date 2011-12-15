استعدادًا للحدث العالمي.. مركبات رالي داكار السعودية 2022 تصل إلى جدة

النسخة 44 تستقطب ألف مشارك يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم

يستعد سائقو النسخة 44 من رالي داكار، الرالي الأعرق والأكثر تحدياً في عالم رياضة المحركات، لخوض غمار المنافسة على مسار جديد كلياً، واستكشاف المزيد من الخبايا التي تزخر بها طبيعة المملكة العربية السعودية الخلابة وتنوعها الجغرافي المميز، في النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022، وذلك بعد نحو أسبوعين من الآن.

واحتضنت المملكة نسختين استثنائيتين من رالي داكار عاميْ 2020 و2021، وسط انبهار كامل للمشاركين والمنظمين والجمهور، حيث أحدثتا صدىً واسعًا نال اهتمام الجميع حول العالم.

وتهدف المملكة إلى كتابة قصة نجاح سعودية جديدة وترسيخ مكانتها الريادية كموطن لرياضة المحركات حول العالم.

ووصلت 1100 مركبة مختلفة على متن سفينتين إلى ميناء جدة، قادمتين من ميناء مارسيليا الفرنسي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.. في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت عملية إنزال المركبات والمعدات قبل التوجه إلى حائل، موقع انطلاق النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022، والمقرر أن تنطلق يوم 1 يناير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.

وتتضمن حمولة السفينتين 150 درّاجة نارية، و57 سيارة سباق، 27 مركبة فئة تي 3، و39 مركبة فئة تي 4، 53 شاحنة، و127 سيارة كلاسيكية، و20 شاحنة كلاسيكية، 478 مركبة مساعدة، 64 مركبة للإعلام، و89 مركبة للشركة المنظمة.

وتعدّ النسخة 44 من رالي داكار هي الأكبر من حيث المشاركة حيث تستقطب نحو ألف مشارك يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ويضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

ويتضمن مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض يوم 8 يناير، حيث سيستهل السائقون رحلتهم الشاقة في الأول من يناير من مدينة جدة عبر مرحلة استعراضيّة قصيرة بمسافة 19 كلم كقسم خاص لتحديد ترتيب الانطلاق لليوم التالي، وستكون تلك المرحلة شاقة للغاية نظرًا لأنها تتضمّن مرحلة الربط الأطول في الرالي بمسافة 815 كلم للوصول إلى حائل موقع انطلاق المنافسات الرسميّة.

وتنطلق البداية الفعلية لرالي داكار في الثاني من يناير من منطقة حائل، ليخوض خلالها السائقون والسيارات على حد سواء تحدياً لقدرتهم على التحمل لمسافة إجمالية تقدر بـ 8375 كيلومتراً، منها 4258 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، في رحلة تقلهما إلى العاصمة في الرياض قبل العودة إلى شواطئ البحر الأحمر في مدينة جدة يوم 14 يناير 2022.

ومن المقرر أن تمثل نسخة 2022 من رالي داكار بداية لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة "مستقبل داكار"، الهادفة إلى أن يكون هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.

ولتحقيق هذا الهدف؛ عملت منظمة أموري سبورت المنظمة للرالي مع الاتحاد الدولي للسيارات على تشجيع الشركات المصنعة على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة "T1 Ultimate" الجديدة والتي ستشهد مشاركة أربع سيارات ضمن هذه الفئة في رالي هذا العام لأول مرة.

وخلال ما يزيد على أربعة عقود، أضفى رالي داكار إثارة كبيرة للسائقين والجمهور على حد سواء، وشق طريقه عبر مسارات تحبس الأنفاس في قارات إفريقيا وأمريكا وأوروبا.

وظهر السباق للمرة الأولى على الإطلاق في قارة آسيا في عام 2020 عندما انطلق السائقون في تحدي الكثبان الرملية والتلال والسهول المترامية في صحراء السعودية إيذاناً ببدء مغامرة داكار في فصلها الثالث، فيما وصفه بعض المشاركين المخضرمين في داكار بأنه أحد أجمل السباقات في تاريخ الرالي.

وفي هذا العام؛ يقام رالي داكار في السعودية للعام الثالث على التوالي في إطار اتفاقية مدتها عشر سنوات بين المملكة ومنظمة أماوري سبورت المالكة لرالي داكار.