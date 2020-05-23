وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-23 سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 11:53 AM

اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة





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سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.