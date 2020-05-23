النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة

سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
11:53 AM

اليابان تسجل 12 وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
415

سجلت اليابان، اليوم، 12 حالة وفاة، و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى 814 حالة وفاة؛ فيما ارتفع عدد المصابين إلى 16545 إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,740
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,526

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة