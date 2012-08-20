روسيا تسجّل 20992 إصابة جديدة بكورونا و758 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و758 وفاة.
وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6705523 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 174485 وفاة منذ بدء الجائحة.
روسيا تسجّل 20992 إصابة جديدة بكورونا و758 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-20
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و758 وفاة.
وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6705523 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 174485 وفاة منذ بدء الجائحة.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
01:27 PM
روسيا تسجّل 20992 إصابة جديدة بكورونا و758 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و758 وفاة.
وأفاد مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6705523 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 174485 وفاة منذ بدء الجائحة.