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وزير قطري يعترف: نزور إسرائيل بشكل مستمر وسري منذ 2014

قال إن الدوحة تساعد تل أبيب على تجنُّب حرب أخرى في غزة

اعترف دبلوماسي قطري بقيامه بزيارات رسمية سرية لإسرائيل منذ 2014، مبينًا أن هناك تنسيقًا قطريًّا - إسرائيليًّا مستمرًّا.

وبيَّن في مقابلة مع "رويترز" أن قطر تساعد إسرائيل على تجنُّب حرب أخرى في غزة بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين الفقراء بمباركة من واشنطن، واصفًا التعاون بأنه دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال السفير محمد العمادي هذه التصريحات لرويترز في مقابلة بالقدس بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين في الأمن.

وذكر في المقابلة أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014، وكانت الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.

وعلى الجانب الآخر رفض مسؤولون إسرائيليون التعقيب على زيارات العمادي، وهو تحفُّظ نسبه مصدر دبلوماسي لعدم رغبتهم في إثارة استياء قوى عربية أخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير قطري يعترف: نزور إسرائيل بشكل مستمر وسري منذ 2014
سبق

اعترف دبلوماسي قطري بقيامه بزيارات رسمية سرية لإسرائيل منذ 2014، مبينًا أن هناك تنسيقًا قطريًّا - إسرائيليًّا مستمرًّا.

وبيَّن في مقابلة مع "رويترز" أن قطر تساعد إسرائيل على تجنُّب حرب أخرى في غزة بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين الفقراء بمباركة من واشنطن، واصفًا التعاون بأنه دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال السفير محمد العمادي هذه التصريحات لرويترز في مقابلة بالقدس بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين في الأمن.

وذكر في المقابلة أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014، وكانت الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.

وعلى الجانب الآخر رفض مسؤولون إسرائيليون التعقيب على زيارات العمادي، وهو تحفُّظ نسبه مصدر دبلوماسي لعدم رغبتهم في إثارة استياء قوى عربية أخرى.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
08:46 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:58 AM

وزير قطري يعترف: نزور إسرائيل بشكل مستمر وسري منذ 2014

قال إن الدوحة تساعد تل أبيب على تجنُّب حرب أخرى في غزة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
55
42,725

اعترف دبلوماسي قطري بقيامه بزيارات رسمية سرية لإسرائيل منذ 2014، مبينًا أن هناك تنسيقًا قطريًّا - إسرائيليًّا مستمرًّا.

وبيَّن في مقابلة مع "رويترز" أن قطر تساعد إسرائيل على تجنُّب حرب أخرى في غزة بتحويل أموال إغاثة للفلسطينيين الفقراء بمباركة من واشنطن، واصفًا التعاون بأنه دليل على نأي الدوحة بنفسها عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال السفير محمد العمادي هذه التصريحات لرويترز في مقابلة بالقدس بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي ومسؤولين في الأمن.

وذكر في المقابلة أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014، وكانت الزيارات سرية في السابق، لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.

وعلى الجانب الآخر رفض مسؤولون إسرائيليون التعقيب على زيارات العمادي، وهو تحفُّظ نسبه مصدر دبلوماسي لعدم رغبتهم في إثارة استياء قوى عربية أخرى.

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