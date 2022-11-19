النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
النيابة العامة تؤكد أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام

726 دليلًا وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل ١٨ فاسدًا إلى السجن ٥٥ عامًا

شاهد.. هطولات العاصمة تتواصل.. والأمانة: نباشر نزح المياه منذ الفجر

أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أحياء عدة وتوقعات باستمرارها للمساء

تشهد الرياض حاليًا، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت أحياء عدة بالعاصمة، وسط توقعات باستمرارها على مدار اليوم مصحوبة بأجواء غائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا متقدمًا وتحديثًا لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد.

وقالت الهيئة: إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط.

وتشمل الحالة أيضًا: القويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

من جهتها قالت أمانة الرياض اليوم: منذ ساعات الصباح الأولى، #أمانة_منطقة_الرياض تباشر عمليات نزح مياه الأمطار عن الأنفاق والأماكن الحرجة.

ووفق موقع طقس العرب، تأثرت العاصمة الرياض مجددًا -مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء- بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تزداد فرص هطول زخات الأمطار على العاصمة حتى ساعات المساء؛ حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكل عام، مع تواجد بعض البؤر المتوسطة خاصة مع ساعات العصر والمساء الأولى.

في حين تكون الفرص مُهيأة أيضًا لتكاثف السحب الركامية في الأجزاء الغربية من الرياض نواحي الدوادمي، والبجادية، والقويعية، والمزاحمية، والمناطق المجاورة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتجدد مع ساعات الظهر والعصر، وتستمر حتى ساعات المساء.

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران؛ حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة والتي تلتقي برياح دافئة ورطبة أيضًا قادمة من بحر العرب؛ حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب ووسط المملكة، تنشأ على إثرها السحب الركامية.

الرياض أمطار أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. هطولات العاصمة تتواصل.. والأمانة: نباشر نزح المياه منذ الفجر
سبق

تشهد الرياض حاليًا، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت أحياء عدة بالعاصمة، وسط توقعات باستمرارها على مدار اليوم مصحوبة بأجواء غائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا متقدمًا وتحديثًا لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد.

وقالت الهيئة: إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط.

وتشمل الحالة أيضًا: القويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

من جهتها قالت أمانة الرياض اليوم: منذ ساعات الصباح الأولى، #أمانة_منطقة_الرياض تباشر عمليات نزح مياه الأمطار عن الأنفاق والأماكن الحرجة.

ووفق موقع طقس العرب، تأثرت العاصمة الرياض مجددًا -مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء- بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تزداد فرص هطول زخات الأمطار على العاصمة حتى ساعات المساء؛ حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكل عام، مع تواجد بعض البؤر المتوسطة خاصة مع ساعات العصر والمساء الأولى.

في حين تكون الفرص مُهيأة أيضًا لتكاثف السحب الركامية في الأجزاء الغربية من الرياض نواحي الدوادمي، والبجادية، والقويعية، والمزاحمية، والمناطق المجاورة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتجدد مع ساعات الظهر والعصر، وتستمر حتى ساعات المساء.

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران؛ حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة والتي تلتقي برياح دافئة ورطبة أيضًا قادمة من بحر العرب؛ حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب ووسط المملكة، تنشأ على إثرها السحب الركامية.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:31 AM

شاهد.. هطولات العاصمة تتواصل.. والأمانة: نباشر نزح المياه منذ الفجر

أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أحياء عدة وتوقعات باستمرارها للمساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,052

تشهد الرياض حاليًا، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت أحياء عدة بالعاصمة، وسط توقعات باستمرارها على مدار اليوم مصحوبة بأجواء غائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا متقدمًا وتحديثًا لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد.

وقالت الهيئة: إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط.

وتشمل الحالة أيضًا: القويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

من جهتها قالت أمانة الرياض اليوم: منذ ساعات الصباح الأولى، #أمانة_منطقة_الرياض تباشر عمليات نزح مياه الأمطار عن الأنفاق والأماكن الحرجة.

ووفق موقع طقس العرب، تأثرت العاصمة الرياض مجددًا -مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء- بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تزداد فرص هطول زخات الأمطار على العاصمة حتى ساعات المساء؛ حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكل عام، مع تواجد بعض البؤر المتوسطة خاصة مع ساعات العصر والمساء الأولى.

في حين تكون الفرص مُهيأة أيضًا لتكاثف السحب الركامية في الأجزاء الغربية من الرياض نواحي الدوادمي، والبجادية، والقويعية، والمزاحمية، والمناطق المجاورة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتجدد مع ساعات الظهر والعصر، وتستمر حتى ساعات المساء.

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران؛ حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة والتي تلتقي برياح دافئة ورطبة أيضًا قادمة من بحر العرب؛ حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب ووسط المملكة، تنشأ على إثرها السحب الركامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,667
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,434
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,812
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,115

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة