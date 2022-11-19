شاهد.. هطولات العاصمة تتواصل.. والأمانة: نباشر نزح المياه منذ الفجر

أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أحياء عدة وتوقعات باستمرارها للمساء

تشهد الرياض حاليًا، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت أحياء عدة بالعاصمة، وسط توقعات باستمرارها على مدار اليوم مصحوبة بأجواء غائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا متقدمًا وتحديثًا لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد.

وقالت الهيئة: إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض، والأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والسليل، والغاط.

وتشمل الحالة أيضًا: القويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف، ومرات، ووادي الدواسر.

من جهتها قالت أمانة الرياض اليوم: منذ ساعات الصباح الأولى، #أمانة_منطقة_الرياض تباشر عمليات نزح مياه الأمطار عن الأنفاق والأماكن الحرجة.

ووفق موقع طقس العرب، تأثرت العاصمة الرياض مجددًا -مع ساعات فجر وصباح الثلاثاء- بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع أن تزداد فرص هطول زخات الأمطار على العاصمة حتى ساعات المساء؛ حيث تكون الأمطار ديمية الطابع بشكل عام، مع تواجد بعض البؤر المتوسطة خاصة مع ساعات العصر والمساء الأولى.

في حين تكون الفرص مُهيأة أيضًا لتكاثف السحب الركامية في الأجزاء الغربية من الرياض نواحي الدوادمي، والبجادية، والقويعية، والمزاحمية، والمناطق المجاورة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، تتجدد مع ساعات الظهر والعصر، وتستمر حتى ساعات المساء.

ويعود سبب حالة عدم الاستقرار الجوي إلى وجود منخفض جوي وكتلة هوائية باردة فوق إيران؛ حيث يبعث برياح باردة ورطبة نحو المملكة والتي تلتقي برياح دافئة ورطبة أيضًا قادمة من بحر العرب؛ حيث تكون نقطة تلاقي هذه الرياح في غرب ووسط المملكة، تنشأ على إثرها السحب الركامية.