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بلجيكا: اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت: إجمالي عدد الحالات المصابة 200 حالة

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية البلجيكية اليوم، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في بلجيكا ليبلغ إجمالي عدد الحالات

المصابة 200 حالة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم اكتشاف 16 حالة في منطقة (فلاندرز) وثماني حالات في (بروكسل) وسبع حالات في منطقة (والونيا).
وعزت هذا الانخفاض الطفيف في الحالات المصابة إلى عدة أسباب منها أن عودة المسافرين إلى بلجيكا من شمال إيطاليا ربما قد تكون انتهت وإلى أنه يتم إعطاء الأولوية للاختبار حاليًا لعينات الأشخاص الذين قد تؤدي الأعراض الظاهرة عليهم إلى دخولهم المستشفى ومراجعة اختصاصيي الرعاية الصحية.

هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية البلجيكية فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية البلجيكية اليوم، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في بلجيكا ليبلغ إجمالي عدد الحالات

المصابة 200 حالة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم اكتشاف 16 حالة في منطقة (فلاندرز) وثماني حالات في (بروكسل) وسبع حالات في منطقة (والونيا).
وعزت هذا الانخفاض الطفيف في الحالات المصابة إلى عدة أسباب منها أن عودة المسافرين إلى بلجيكا من شمال إيطاليا ربما قد تكون انتهت وإلى أنه يتم إعطاء الأولوية للاختبار حاليًا لعينات الأشخاص الذين قد تؤدي الأعراض الظاهرة عليهم إلى دخولهم المستشفى ومراجعة اختصاصيي الرعاية الصحية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
04:28 PM

بلجيكا: اكتشاف 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت: إجمالي عدد الحالات المصابة 200 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الفيدرالية البلجيكية اليوم، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في بلجيكا ليبلغ إجمالي عدد الحالات

المصابة 200 حالة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم اكتشاف 16 حالة في منطقة (فلاندرز) وثماني حالات في (بروكسل) وسبع حالات في منطقة (والونيا).
وعزت هذا الانخفاض الطفيف في الحالات المصابة إلى عدة أسباب منها أن عودة المسافرين إلى بلجيكا من شمال إيطاليا ربما قد تكون انتهت وإلى أنه يتم إعطاء الأولوية للاختبار حاليًا لعينات الأشخاص الذين قد تؤدي الأعراض الظاهرة عليهم إلى دخولهم المستشفى ومراجعة اختصاصيي الرعاية الصحية.

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