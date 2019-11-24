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تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة

لتحقيق الرعاية الشاملة لطلاب المنح من غير السعوديين

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم الأحد، وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب؛ لتحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والمساهمة في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به.

كما تسعى إلى المحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومعالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، وأيضًا التنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى المساهمة في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة
سبق

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم الأحد، وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب؛ لتحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والمساهمة في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به.

كما تسعى إلى المحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومعالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، وأيضًا التنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى المساهمة في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:52 PM

تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة

لتحقيق الرعاية الشاملة لطلاب المنح من غير السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف، الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم الأحد، وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب؛ لتحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور حسين العبدلي، وعدد من مسؤولي الجامعة.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والمساهمة في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به.

كما تسعى إلى المحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومعالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، وأيضًا التنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى المساهمة في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.

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