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استقالة رئيس الوزراء الجزائري ..والأسباب غير معلومة

"تبون" يكلف حكومة جديدة

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم (الخميس)، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة، لكن أسباب تنحي "جراد" لا تزال غير معلومة.

وستتصدر معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي نتجت عن تراجع أسعار النفط أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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استقالة رئيس الوزراء الجزائري ..والأسباب غير معلومة
سبق

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم (الخميس)، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة، لكن أسباب تنحي "جراد" لا تزال غير معلومة.

وستتصدر معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي نتجت عن تراجع أسعار النفط أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
04:58 PM

استقالة رئيس الوزراء الجزائري ..والأسباب غير معلومة

"تبون" يكلف حكومة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم (الخميس)، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة، لكن أسباب تنحي "جراد" لا تزال غير معلومة.

وستتصدر معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العميقة، التي نتجت عن تراجع أسعار النفط أولويات الحكومة الجديدة، وفقاً لـ"رويترز".

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