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"هيئة" منطقة مكة المكرمة تنفّذ خطتها للعمل في إجازة اليوم الوطني

نشرت رسائل توعوية بهدف تعزيز اللُّحمة والانتماء والفخر بهذا الوطن

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته الميدانية والتوعوية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.

ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.

وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي بنشر الوسائل التوعوية والمقاطع التوجيهية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن، مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها ومهامها والقيام بها على الوجه الأكمل وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله بنصره.

اليوم الوطني

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"هيئة" منطقة مكة المكرمة تنفّذ خطتها للعمل في إجازة اليوم الوطني
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته الميدانية والتوعوية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.

ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.

وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي بنشر الوسائل التوعوية والمقاطع التوجيهية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن، مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها ومهامها والقيام بها على الوجه الأكمل وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله بنصره.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
09:52 PM

"هيئة" منطقة مكة المكرمة تنفّذ خطتها للعمل في إجازة اليوم الوطني

نشرت رسائل توعوية بهدف تعزيز اللُّحمة والانتماء والفخر بهذا الوطن

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هادي العصيمي - الرياض
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته الميدانية والتوعوية للعمل خلال إجازة اليوم الوطني بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين.

ويشمل عمل الفرق الميدانية الحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى على مستوى هيئات المحافظات ومراكز مدينة مكة المكرمة.

وتتضمن الخطة تكثيف الجانب التوعوي بنشر الوسائل التوعوية والمقاطع التوجيهية التي تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء والفخر بهذا الوطن المبارك وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على مقدرات الوطن، مع توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة وبذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري: أن الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- وجّه بمتابعة العمل، وتكثيف الحضور الميداني والتوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية، للقيام بالواجب المنوط بالهيئة وفق اختصاصاتها ومهامها والقيام بها على الوجه الأكمل وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله بنصره.

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