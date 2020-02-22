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ما حدث للأطباق كان مدهشاً.. شاهد السقوط المروع لعامل مطعم

"الجرسون": لا أدري كيف وقع الحادث

كان عامل المطعم يسير بسرعة حاملاً ثلاثة أطباق على يده اليمنى، وطبقاً رابعاً على اليد اليسرى، فجأة انزلقت قدم العامل واصطدم بشجيرة صغيرة، فسقط مع الشجيرة على الأرض، لكن ما حدث للأطباق، قصة أخرى لا بد من مشاهدتها.

وتحت عنوان "ما تقييمكم لأداء هذا الجرسون؟"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة مؤخراً في أحد المطاعم بمدينة "نوتنجهام" وسط إنجلترا، حين كان عامل تقديم الطعام جامي شوبريدج (24 عاماً) يحمل الأطباق لتقديم وجبة الغداء للزبائن.

وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة "شوبريدج" وهو يفتح أحد الأبواب ويسرع بالأطباق، وفجأة تنزلق قدمه، فيصطدم بشجيرة ويسقط معها، لكن المدهش أن الأطباق الأربعة ظلت على يديه، وإن سقط بعض من الطعام منها.

وعن سقوطه يقول "شوبريدج": "في لحظة كنت أسير وفجأة وجدت نفسي أسقط"، ويضيف: "كنت أقدم لحماً بقرياً مشوياً وسجقاً وبعض الطعام المهروس، ولم يسقط إلا أحد أصابع السجق وقليل من البازلاء، ثلاثة أطباق لم يحدث فيها شيء".

وعندما شاهد "شوبريدج" الفيديو، قال: "حقيقة لا أدري كيف حدث هذا، وكيف حافظت على الأطباق والطعام، فعلاً ما قمت به كان رائعاً".

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ما حدث للأطباق كان مدهشاً.. شاهد السقوط المروع لعامل مطعم
سبق

كان عامل المطعم يسير بسرعة حاملاً ثلاثة أطباق على يده اليمنى، وطبقاً رابعاً على اليد اليسرى، فجأة انزلقت قدم العامل واصطدم بشجيرة صغيرة، فسقط مع الشجيرة على الأرض، لكن ما حدث للأطباق، قصة أخرى لا بد من مشاهدتها.

وتحت عنوان "ما تقييمكم لأداء هذا الجرسون؟"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة مؤخراً في أحد المطاعم بمدينة "نوتنجهام" وسط إنجلترا، حين كان عامل تقديم الطعام جامي شوبريدج (24 عاماً) يحمل الأطباق لتقديم وجبة الغداء للزبائن.

وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة "شوبريدج" وهو يفتح أحد الأبواب ويسرع بالأطباق، وفجأة تنزلق قدمه، فيصطدم بشجيرة ويسقط معها، لكن المدهش أن الأطباق الأربعة ظلت على يديه، وإن سقط بعض من الطعام منها.

وعن سقوطه يقول "شوبريدج": "في لحظة كنت أسير وفجأة وجدت نفسي أسقط"، ويضيف: "كنت أقدم لحماً بقرياً مشوياً وسجقاً وبعض الطعام المهروس، ولم يسقط إلا أحد أصابع السجق وقليل من البازلاء، ثلاثة أطباق لم يحدث فيها شيء".

وعندما شاهد "شوبريدج" الفيديو، قال: "حقيقة لا أدري كيف حدث هذا، وكيف حافظت على الأطباق والطعام، فعلاً ما قمت به كان رائعاً".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
02:52 PM

ما حدث للأطباق كان مدهشاً.. شاهد السقوط المروع لعامل مطعم

"الجرسون": لا أدري كيف وقع الحادث

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أيمن حسن - الرياض
0
2,288

كان عامل المطعم يسير بسرعة حاملاً ثلاثة أطباق على يده اليمنى، وطبقاً رابعاً على اليد اليسرى، فجأة انزلقت قدم العامل واصطدم بشجيرة صغيرة، فسقط مع الشجيرة على الأرض، لكن ما حدث للأطباق، قصة أخرى لا بد من مشاهدتها.

وتحت عنوان "ما تقييمكم لأداء هذا الجرسون؟"، تقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة مؤخراً في أحد المطاعم بمدينة "نوتنجهام" وسط إنجلترا، حين كان عامل تقديم الطعام جامي شوبريدج (24 عاماً) يحمل الأطباق لتقديم وجبة الغداء للزبائن.

وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرات المراقبة "شوبريدج" وهو يفتح أحد الأبواب ويسرع بالأطباق، وفجأة تنزلق قدمه، فيصطدم بشجيرة ويسقط معها، لكن المدهش أن الأطباق الأربعة ظلت على يديه، وإن سقط بعض من الطعام منها.

وعن سقوطه يقول "شوبريدج": "في لحظة كنت أسير وفجأة وجدت نفسي أسقط"، ويضيف: "كنت أقدم لحماً بقرياً مشوياً وسجقاً وبعض الطعام المهروس، ولم يسقط إلا أحد أصابع السجق وقليل من البازلاء، ثلاثة أطباق لم يحدث فيها شيء".

وعندما شاهد "شوبريدج" الفيديو، قال: "حقيقة لا أدري كيف حدث هذا، وكيف حافظت على الأطباق والطعام، فعلاً ما قمت به كان رائعاً".

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