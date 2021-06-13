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"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم

عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662

سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).

وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم
سبق

سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).

وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:05 PM

"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم

عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).

وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.

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