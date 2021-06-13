"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم
عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662
سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).
وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.
فيروس كورونا الجديد
بريطانيا
"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-13
سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).
وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:05 PM
"كورونا" يسلب الحياة من 181 بريطانيًا خلال يوم
عدد الوفيات ارتفع إلى 41.662
سجلت بريطانيا 181 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اليوم (السبت).
وبيّنت الوزارة في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 12 يونيو، أن حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت إلى مستوى 41662، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1425 حالة جديدة ليبلغ مستوى 294375.