"مدني المدينة" يخمد حريقاً بحي النسيم.. ولا إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.
وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.