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"مدني المدينة" يخمد حريقاً بحي النسيم.. ولا إصابات

قالت المديرية: اندلع في أشجار وحشائش داخل سور

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

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"مدني المدينة" يخمد حريقاً بحي النسيم.. ولا إصابات
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:13 AM

"مدني المدينة" يخمد حريقاً بحي النسيم.. ولا إصابات

قالت المديرية: اندلع في أشجار وحشائش داخل سور

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنوّرة حريقاً نشب في أشجار وحشائش.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر: مدني #المدينة_المنوّرة يخمد حريقاً اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات - ولله الحمد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,021
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,935
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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