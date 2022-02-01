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1641 حالة ابتلاع أجسام غريبة وتسمّم دوائي وكيميائي.. "سعود الطبية" تحذّر

حصاد عام يحمل "قطعاً بلاستيكية ومعدنية وبطاريات".. والتنويه عن الأعراض

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، (1641) حالة ابتلاع للأجسام الغريبة والتسمّم بالأدوية والمواد الكيميائية، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت "المدينة"، أن ابتلاع الأجسام الغريبة بلغ (977) حالة بلع وتمّ استخراجها، فيما بلغت حالات التسمّم بالأدوية نحو (372) حالة، و(292) حالة بلع للمواد الكيميائية، وتم علاجها.

وأشارت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يعد مشكلة كبيرة، خاصة من عمر سنة إلى ست سنوات، مبينًا أن ابتلاعها يُعرف بدخول جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبل الأطفال، مثل: القطع البلاستيكية والمعدنية، أو بلع بطارية.

وحذّرت من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، كما نوّهت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يُحدث أعراضاً متعدّدة، مثل: التقيؤ، وصعوبة التنفس والبلع، وألم شديد في الصدر والحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع الحرارة.

مدينة الملك سعود الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1641 حالة ابتلاع أجسام غريبة وتسمّم دوائي وكيميائي.. "سعود الطبية" تحذّر
سبق

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، (1641) حالة ابتلاع للأجسام الغريبة والتسمّم بالأدوية والمواد الكيميائية، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت "المدينة"، أن ابتلاع الأجسام الغريبة بلغ (977) حالة بلع وتمّ استخراجها، فيما بلغت حالات التسمّم بالأدوية نحو (372) حالة، و(292) حالة بلع للمواد الكيميائية، وتم علاجها.

وأشارت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يعد مشكلة كبيرة، خاصة من عمر سنة إلى ست سنوات، مبينًا أن ابتلاعها يُعرف بدخول جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبل الأطفال، مثل: القطع البلاستيكية والمعدنية، أو بلع بطارية.

وحذّرت من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، كما نوّهت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يُحدث أعراضاً متعدّدة، مثل: التقيؤ، وصعوبة التنفس والبلع، وألم شديد في الصدر والحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع الحرارة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:52 AM

1641 حالة ابتلاع أجسام غريبة وتسمّم دوائي وكيميائي.. "سعود الطبية" تحذّر

حصاد عام يحمل "قطعاً بلاستيكية ومعدنية وبطاريات".. والتنويه عن الأعراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال، (1641) حالة ابتلاع للأجسام الغريبة والتسمّم بالأدوية والمواد الكيميائية، وذلك خلال العام الماضي.

وأوضحت "المدينة"، أن ابتلاع الأجسام الغريبة بلغ (977) حالة بلع وتمّ استخراجها، فيما بلغت حالات التسمّم بالأدوية نحو (372) حالة، و(292) حالة بلع للمواد الكيميائية، وتم علاجها.

وأشارت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يعد مشكلة كبيرة، خاصة من عمر سنة إلى ست سنوات، مبينًا أن ابتلاعها يُعرف بدخول جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبل الأطفال، مثل: القطع البلاستيكية والمعدنية، أو بلع بطارية.

وحذّرت من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، كما نوّهت إلى أن ابتلاع الأجسام الغريبة يُحدث أعراضاً متعدّدة، مثل: التقيؤ، وصعوبة التنفس والبلع، وألم شديد في الصدر والحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع الحرارة.

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