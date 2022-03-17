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باكستان تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 184 حالة

منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي.. وجميعها لأشخاص عائدون من إيران

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 184 حالة بعد تسجيل 130 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي، و15 إصابة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند ميران يوسف في تصريح مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات في الإقليم قد ارتفعت إلى 150 حالة، موضحاً أن جميع الإصابات الجديدة ظهرت في أشخاص عادوا مؤخراً من إيران.

من جانبه، أوضح وزير الصحة في حكومة إقليم خيبر بختونخواه تيمور خان أن الإصابات الجديدة في الإقليم ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، موضحاً أنه تم نقل جميع الإصابات الجديدة في المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وبحسب الإحصاء الصادر عن الحكومة الباكستانية يوجد حالياً 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم السند الذي يعد الأكثر تضرراً بالفيروس في باكستان، ثم إقليم خيبر بختونخواه حيث يوجد فيه 15 مصاباً، ويليه إقليم بلوشستان الذي يوجد فيه 10 مصابين، بالإضافة إلى مصابين اثنين في العاصمة إسلام آباد، وخمسة مصابين في إقليم جيلجيت بلتستان، ومصابين اثنين في إقليم البنجاب، ولم تظهر حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في إقليم كشمير.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 184 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 184 حالة بعد تسجيل 130 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي، و15 إصابة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند ميران يوسف في تصريح مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات في الإقليم قد ارتفعت إلى 150 حالة، موضحاً أن جميع الإصابات الجديدة ظهرت في أشخاص عادوا مؤخراً من إيران.

من جانبه، أوضح وزير الصحة في حكومة إقليم خيبر بختونخواه تيمور خان أن الإصابات الجديدة في الإقليم ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، موضحاً أنه تم نقل جميع الإصابات الجديدة في المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وبحسب الإحصاء الصادر عن الحكومة الباكستانية يوجد حالياً 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم السند الذي يعد الأكثر تضرراً بالفيروس في باكستان، ثم إقليم خيبر بختونخواه حيث يوجد فيه 15 مصاباً، ويليه إقليم بلوشستان الذي يوجد فيه 10 مصابين، بالإضافة إلى مصابين اثنين في العاصمة إسلام آباد، وخمسة مصابين في إقليم جيلجيت بلتستان، ومصابين اثنين في إقليم البنجاب، ولم تظهر حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في إقليم كشمير.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:45 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:54 AM

باكستان تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 184 حالة

منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي.. وجميعها لأشخاص عائدون من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 184 حالة بعد تسجيل 130 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، منها 115 إصابة في إقليم السند الجنوبي، و15 إصابة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند ميران يوسف في تصريح مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي الإصابات في الإقليم قد ارتفعت إلى 150 حالة، موضحاً أن جميع الإصابات الجديدة ظهرت في أشخاص عادوا مؤخراً من إيران.

من جانبه، أوضح وزير الصحة في حكومة إقليم خيبر بختونخواه تيمور خان أن الإصابات الجديدة في الإقليم ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، موضحاً أنه تم نقل جميع الإصابات الجديدة في المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وبحسب الإحصاء الصادر عن الحكومة الباكستانية يوجد حالياً 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم السند الذي يعد الأكثر تضرراً بالفيروس في باكستان، ثم إقليم خيبر بختونخواه حيث يوجد فيه 15 مصاباً، ويليه إقليم بلوشستان الذي يوجد فيه 10 مصابين، بالإضافة إلى مصابين اثنين في العاصمة إسلام آباد، وخمسة مصابين في إقليم جيلجيت بلتستان، ومصابين اثنين في إقليم البنجاب، ولم تظهر حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا في إقليم كشمير.

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