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الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية

في الصحراء الكبرى الإفريقية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

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الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
08:25 AM

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل أحد قادة تنظيم داعش على أيدي القوات الفرنسية

في الصحراء الكبرى الإفريقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن قوات بلاده قتلت قائدًا لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر: "إن قائد التنظيم الإرهابي تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية"؛ مشيرًا إلى أن هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

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