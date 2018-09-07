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"عمل المدينة": حددنا موقع المتحرش بالبائعات وأبلغنا الجهات لاتخاذ اللازم

"السناني": نقف مع الجميع ويهمنا توفير بيئة عمل صالحة لبنات الوطن

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي كان به "التحرش"، مبيناً أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

وأوضح السناني بأن هدف فرع الوزارة بالمنطقة بعث رسالة لبناتنا الموظفات بالقطاع الخاص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف مع الجميع ويهمها توفير بيئة العمل الصالحة لهم، وسيتم القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة، مناشداً الجميع بأن من لديه أي بلاغ أن يتقدم بشكوى بالاتصال على رقم الوزارة ١٩٩١١ وعلى رقم الحماية ١٩١٩ .

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بادر منذ مشاهدة المقطع بالبحث عن الموقع الذي حدث به التحرش حتى توصل لموقعه بالمدينة المنورة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد وجه بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

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"عمل المدينة": حددنا موقع المتحرش بالبائعات وأبلغنا الجهات لاتخاذ اللازم
سبق

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي كان به "التحرش"، مبيناً أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

وأوضح السناني بأن هدف فرع الوزارة بالمنطقة بعث رسالة لبناتنا الموظفات بالقطاع الخاص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف مع الجميع ويهمها توفير بيئة العمل الصالحة لهم، وسيتم القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة، مناشداً الجميع بأن من لديه أي بلاغ أن يتقدم بشكوى بالاتصال على رقم الوزارة ١٩٩١١ وعلى رقم الحماية ١٩١٩ .

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بادر منذ مشاهدة المقطع بالبحث عن الموقع الذي حدث به التحرش حتى توصل لموقعه بالمدينة المنورة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد وجه بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
11:57 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
12:29 AM

"عمل المدينة": حددنا موقع المتحرش بالبائعات وأبلغنا الجهات لاتخاذ اللازم

"السناني": نقف مع الجميع ويهمنا توفير بيئة عمل صالحة لبنات الوطن

A A A
عبدالله الراجحي - المدينة المنورة
4
7,660

أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني بأنه تم تحديد المجمع التجاري الذي كان به "التحرش"، مبيناً أن مفتشي فرع الوزارة وإدارة الحماية الاجتماعية باشروا الموقع لإكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، علماً بأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء.

وأوضح السناني بأن هدف فرع الوزارة بالمنطقة بعث رسالة لبناتنا الموظفات بالقطاع الخاص أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقف مع الجميع ويهمها توفير بيئة العمل الصالحة لهم، وسيتم القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة، مناشداً الجميع بأن من لديه أي بلاغ أن يتقدم بشكوى بالاتصال على رقم الوزارة ١٩٩١١ وعلى رقم الحماية ١٩١٩ .

فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بادر منذ مشاهدة المقطع بالبحث عن الموقع الذي حدث به التحرش حتى توصل لموقعه بالمدينة المنورة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد وجه بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية؛ وذلك انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه.

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