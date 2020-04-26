النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار  #خلك_في_البيت

متابعة ناجحة لشرطة منطقة مكة المكرمة احترازًا من انتشار "عدوى كورونا"

بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

جدة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار  #خلك_في_البيت
سبق

بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:13 AM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
05:45 AM

شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار  #خلك_في_البيت

متابعة ناجحة لشرطة منطقة مكة المكرمة احترازًا من انتشار "عدوى كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
13,482

بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.

وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,097
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,581
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,629

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة