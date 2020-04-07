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الرئيس اليمني يفرج عن 124 سجينًا وسجينة

من المعسرين وأصحاب الديون.. بضمان أهاليهم

أقر اجتماعٌ عُقِد اليوم لمحافظ محافظة تعز اليمنية نبيل شمسان، الإفراج عن (124) سجينًا وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون، وبضمان أهاليهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن محافظ تعز زار ومعه رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، المصابات من السجينات، جراء قصف مليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة، والذي أسفَرَ عن مقتل 7 وإصابة 23 أخريات.

وخلال زيارته لعدد من المستشفيات، اطلع خلالها المحافظ شمسان، على صحة نزيلات السجن المصابات بقذائف المليشيات الإرهابية، موجهًا بالعناية الصحية الكاملة لهن، وتوفير الأدوية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاجهن.

اليمن عبدربه منصور هادي

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الرئيس اليمني يفرج عن 124 سجينًا وسجينة
سبق

أقر اجتماعٌ عُقِد اليوم لمحافظ محافظة تعز اليمنية نبيل شمسان، الإفراج عن (124) سجينًا وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون، وبضمان أهاليهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن محافظ تعز زار ومعه رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، المصابات من السجينات، جراء قصف مليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة، والذي أسفَرَ عن مقتل 7 وإصابة 23 أخريات.

وخلال زيارته لعدد من المستشفيات، اطلع خلالها المحافظ شمسان، على صحة نزيلات السجن المصابات بقذائف المليشيات الإرهابية، موجهًا بالعناية الصحية الكاملة لهن، وتوفير الأدوية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاجهن.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:26 AM

الرئيس اليمني يفرج عن 124 سجينًا وسجينة

من المعسرين وأصحاب الديون.. بضمان أهاليهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تعز
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أقر اجتماعٌ عُقِد اليوم لمحافظ محافظة تعز اليمنية نبيل شمسان، الإفراج عن (124) سجينًا وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون، وبضمان أهاليهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن محافظ تعز زار ومعه رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، المصابات من السجينات، جراء قصف مليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة، والذي أسفَرَ عن مقتل 7 وإصابة 23 أخريات.

وخلال زيارته لعدد من المستشفيات، اطلع خلالها المحافظ شمسان، على صحة نزيلات السجن المصابات بقذائف المليشيات الإرهابية، موجهًا بالعناية الصحية الكاملة لهن، وتوفير الأدوية وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاجهن.

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