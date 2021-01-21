النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خرجا للنور في الأسبوع الـ28.. تكريم فريق طبي أنقذ حياة توأم خديج بتبوك

وُلِدا ووزنهما كيلو ومائة جرام ما استلزم "سيرفانتا" للرئتين وعلاج شهر كامل

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، في إنقاذ توأم خديج، وُلِدا في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل بمركز أبوراكة التابع لمنطقة تبوك.

وأبانت "صحة تبوك"، أنه تم تشكيل فريق طبي من استشاري وأخصائي حديثي ولادة، بالإضافة إلى طاقم تمريضي، وتجهيز سيارتي إسعاف مجهزتين بحضانات متنقلة للإشراف على الحالة، وعند وصول الفريق، تم التعامل مع التوأم الخديج اللذين لم يتجاوز وزنهما كيلو جرام واحد ومائة جرام؛ حيث وُلُدا في الشهر السابع من الحمل، وبعد الولادة بساعتين تم نقلهما إلى مستشفى أبوراكة، وهما يعانيان صعوبة بالتنفس.

وأضافت أنه تم وضع التوأم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وإعطائهما مادة "السيرفانتا" اللازمة لتحفيز الرئتين، وبداية التغذية الوريدية، كما تم إعطاؤهما المضادات الحيوية والعلاجات اللازمة، ثم تم نقلهما بسيارتي إسعاف مجهزتين بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وأشارت "صحة تبوك" إلى أن التوأم الخديج غادرا المستشفى بعد رحلة علاج استغرقت شهراً كاملاً، تم خلالها وضع خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، وكُللت الرحلة بخروج التوأم بكامل الصحة، وبلغ وزنهما 1.8 كيلو جرام، وبدون مضاعفات، ولله الحمد.

من جهة أخرى، كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي الطاقم الطبي الذي تمكن من إنقاذ التوأمين كذلك لإدارة المستشفى على ما يبذلونه في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خرجا للنور في الأسبوع الـ28.. تكريم فريق طبي أنقذ حياة توأم خديج بتبوك
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، في إنقاذ توأم خديج، وُلِدا في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل بمركز أبوراكة التابع لمنطقة تبوك.

وأبانت "صحة تبوك"، أنه تم تشكيل فريق طبي من استشاري وأخصائي حديثي ولادة، بالإضافة إلى طاقم تمريضي، وتجهيز سيارتي إسعاف مجهزتين بحضانات متنقلة للإشراف على الحالة، وعند وصول الفريق، تم التعامل مع التوأم الخديج اللذين لم يتجاوز وزنهما كيلو جرام واحد ومائة جرام؛ حيث وُلُدا في الشهر السابع من الحمل، وبعد الولادة بساعتين تم نقلهما إلى مستشفى أبوراكة، وهما يعانيان صعوبة بالتنفس.

وأضافت أنه تم وضع التوأم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وإعطائهما مادة "السيرفانتا" اللازمة لتحفيز الرئتين، وبداية التغذية الوريدية، كما تم إعطاؤهما المضادات الحيوية والعلاجات اللازمة، ثم تم نقلهما بسيارتي إسعاف مجهزتين بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وأشارت "صحة تبوك" إلى أن التوأم الخديج غادرا المستشفى بعد رحلة علاج استغرقت شهراً كاملاً، تم خلالها وضع خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، وكُللت الرحلة بخروج التوأم بكامل الصحة، وبلغ وزنهما 1.8 كيلو جرام، وبدون مضاعفات، ولله الحمد.

من جهة أخرى، كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي الطاقم الطبي الذي تمكن من إنقاذ التوأمين كذلك لإدارة المستشفى على ما يبذلونه في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
11:45 AM

خرجا للنور في الأسبوع الـ28.. تكريم فريق طبي أنقذ حياة توأم خديج بتبوك

وُلِدا ووزنهما كيلو ومائة جرام ما استلزم "سيرفانتا" للرئتين وعلاج شهر كامل

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
299

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك، في إنقاذ توأم خديج، وُلِدا في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل بمركز أبوراكة التابع لمنطقة تبوك.

وأبانت "صحة تبوك"، أنه تم تشكيل فريق طبي من استشاري وأخصائي حديثي ولادة، بالإضافة إلى طاقم تمريضي، وتجهيز سيارتي إسعاف مجهزتين بحضانات متنقلة للإشراف على الحالة، وعند وصول الفريق، تم التعامل مع التوأم الخديج اللذين لم يتجاوز وزنهما كيلو جرام واحد ومائة جرام؛ حيث وُلُدا في الشهر السابع من الحمل، وبعد الولادة بساعتين تم نقلهما إلى مستشفى أبوراكة، وهما يعانيان صعوبة بالتنفس.

وأضافت أنه تم وضع التوأم على أجهزة التنفس الاصطناعي، وإعطائهما مادة "السيرفانتا" اللازمة لتحفيز الرئتين، وبداية التغذية الوريدية، كما تم إعطاؤهما المضادات الحيوية والعلاجات اللازمة، ثم تم نقلهما بسيارتي إسعاف مجهزتين بأجهزة التنفس الاصطناعي إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وأشارت "صحة تبوك" إلى أن التوأم الخديج غادرا المستشفى بعد رحلة علاج استغرقت شهراً كاملاً، تم خلالها وضع خطة علاجية متكاملة لمثل هذه الحالات، وكُللت الرحلة بخروج التوأم بكامل الصحة، وبلغ وزنهما 1.8 كيلو جرام، وبدون مضاعفات، ولله الحمد.

من جهة أخرى، كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي الطاقم الطبي الذي تمكن من إنقاذ التوأمين كذلك لإدارة المستشفى على ما يبذلونه في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,498
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,927
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة